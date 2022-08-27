В Шадринске в День города выступили рекордсмены Гиннесса

Визитная карточка музыкантов — шоу-программа «Танцующий оркестр» и «Танцующий дирижер» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На праздновании дня города Шадринска Курганской области выступил дважды внесенный в книгу рекордов Гиннесса оркестр «Уралбэнд» под управлением дирижера Александра Павлова из Екатеринбурга. Коллектив отмечен в книге рекордов за исполнение гимна ФИФА в составе 600 музыкантов, а также за то, что участники оркестра прошли километр на лыжах, исполняя при этом популярные произведения.

«„Уралбэнд“ — это коллектив, который исполняет известные русские марши в движении. Визитная карточка оркестра — шоу-программы „Танцующий оркестр“ и „Танцующий дирижер“, не имеющие аналогов в России», — прокомментировали в пресс-службе правительства Курганской области решение пригласить музыкантов.

На 360-летии Шадринска также выступил любимый ансамбль губернатора Вадима Шумкова «Цветень». Ранее URA.RU публиковало фоторепортаж со дня города Кургана, на праздновании которого выступили «Комиссар» и «Любэ».