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Тюмень вошла в топ-10 регионов с лучшими условиями на рынке труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Работа. Тюмень, трудовая книжка, работа, монеты, рабочий, деньги
Тюменская область заняла девятое место в рейтинге регионов по рынку труда Фото:

Тюменская область заняла девятое место в рейтинге регионов с лучшими условиями на рынке труда. Такие данные приводят аналитики РИА «Новости». При составлении рейтинга были проанализированы уровень зарплаты, занятость, условия работы и емкость рынка труда.

«Тюменская область — 9 место. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 73,2. В 2020 году данный показатель составлял 70,9», — сообщается в исследовании РИА «Новости». В топ рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область и ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень стала лидером в УрФО по приросту вакансий. В регионе за июль было открыто на 6,1% больше вакансий, чем в июне.

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Тюменская область заняла девятое место в рейтинге регионов с лучшими условиями на рынке труда. Такие данные приводят аналитики РИА «Новости». При составлении рейтинга были проанализированы уровень зарплаты, занятость, условия работы и емкость рынка труда. «Тюменская область — 9 место. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 73,2. В 2020 году данный показатель составлял 70,9», — сообщается в исследовании РИА «Новости». В топ рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область и ХМАО. Ранее URA.RU писало, что Тюмень стала лидером в УрФО по приросту вакансий. В регионе за июль было открыто на 6,1% больше вакансий, чем в июне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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