Тюмень вошла в топ-10 регионов с лучшими условиями на рынке труда

29 августа 2022 в 03:06 Размер текста - 17 +

Тюменская область заняла девятое место в рейтинге регионов по рынку труда Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область заняла девятое место в рейтинге регионов с лучшими условиями на рынке труда. Такие данные приводят аналитики РИА «Новости». При составлении рейтинга были проанализированы уровень зарплаты, занятость, условия работы и емкость рынка труда. «Тюменская область — 9 место. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 73,2. В 2020 году данный показатель составлял 70,9», — сообщается в исследовании РИА «Новости». В топ рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область и ХМАО. Ранее URA.RU писало, что Тюмень стала лидером в УрФО по приросту вакансий. В регионе за июль было открыто на 6,1% больше вакансий, чем в июне.

Тюменская область заняла девятое место в рейтинге регионов с лучшими условиями на рынке труда. Такие данные приводят аналитики РИА «Новости». При составлении рейтинга были проанализированы уровень зарплаты, занятость, условия работы и емкость рынка труда. «Тюменская область — 9 место. Рейтинговый балл по итогам 2021 года — 73,2. В 2020 году данный показатель составлял 70,9», — сообщается в исследовании РИА «Новости». В топ рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область и ХМАО. Ранее URA.RU писало, что Тюмень стала лидером в УрФО по приросту вакансий. В регионе за июль было открыто на 6,1% больше вакансий, чем в июне.