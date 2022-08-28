МЧС предупредило жителей ЯНАО о штормовом ветре

29 августа 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Штормовой ветер и дождь придут в ЯНАО уже завтра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Синоптики спрогнозировали штормовой ветер и дождь в ЯНАО 30 августа. Завтра порывы ветра местами будут достигать 23 метров в секунду, сообщает главное управление МЧС России по ЯНАО. «30 августа, на всей территории автономного округа, кроме Красноселькупского района, ожидаются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный и северо-западный 8-13 метров в секунду, днем порывами до 23, а также дождь», — рассказали в пресс-службе МЧС ЯНАО. Также в ведомстве напомнили, что в непогоду стоит находиться в капитальном строении. На улице не проходить рядом с неустойчивыми конструкциями: например, деревьями и рекламными щитами. Более того не стоит ставить свои автомобили под деревья, а водить необходимо с особой осторожностью, соблюдая достаточную дистанцию. Ранее URA.RU сообщало, что последняя неделя лета в ЯНАО будет дождливой и ветреной. Температура днем может упасть до +6ºC.

Синоптики спрогнозировали штормовой ветер и дождь в ЯНАО 30 августа. Завтра порывы ветра местами будут достигать 23 метров в секунду, сообщает главное управление МЧС России по ЯНАО. «30 августа, на всей территории автономного округа, кроме Красноселькупского района, ожидаются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный и северо-западный 8-13 метров в секунду, днем порывами до 23, а также дождь», — рассказали в пресс-службе МЧС ЯНАО. Также в ведомстве напомнили, что в непогоду стоит находиться в капитальном строении. На улице не проходить рядом с неустойчивыми конструкциями: например, деревьями и рекламными щитами. Более того не стоит ставить свои автомобили под деревья, а водить необходимо с особой осторожностью, соблюдая достаточную дистанцию. Ранее URA.RU сообщало, что последняя неделя лета в ЯНАО будет дождливой и ветреной. Температура днем может упасть до +6ºC.