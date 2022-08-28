МЧС предупредило жителей ЯНАО о штормовом ветре

Синоптики спрогнозировали штормовой ветер и дождь в ЯНАО 30 августа. Завтра порывы ветра местами будут достигать 23 метров в секунду, сообщает главное управление МЧС России по ЯНАО.
«30 августа, на всей территории автономного округа, кроме Красноселькупского района, ожидаются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный и северо-западный 8-13 метров в секунду, днем порывами до 23, а также дождь», — рассказали в пресс-службе МЧС ЯНАО.
Также в ведомстве напомнили, что в непогоду стоит находиться в капитальном строении. На улице не проходить рядом с неустойчивыми конструкциями: например, деревьями и рекламными щитами. Более того не стоит ставить свои автомобили под деревья, а водить необходимо с особой осторожностью, соблюдая достаточную дистанцию.
Ранее URA.RU сообщало, что последняя неделя лета в ЯНАО будет дождливой и ветреной. Температура днем может упасть до +6ºC.
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