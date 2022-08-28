28 августа 2022
27 августа 2022
26 августа 2022

МЧС предупредило жителей ЯНАО о штормовом ветре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
Штормовой ветер и дождь придут в ЯНАО уже завтра Фото:

Синоптики спрогнозировали штормовой ветер и дождь в ЯНАО 30 августа. Завтра порывы ветра местами будут достигать 23 метров в секунду, сообщает главное управление МЧС России по ЯНАО.

«30 августа, на всей территории автономного округа, кроме Красноселькупского района, ожидаются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный и северо-западный 8-13 метров в секунду, днем порывами до 23, а также дождь», — рассказали в пресс-службе МЧС ЯНАО.

Также в ведомстве напомнили, что в непогоду стоит находиться в капитальном строении. На улице не проходить рядом с неустойчивыми конструкциями: например, деревьями и рекламными щитами. Более того не стоит ставить свои автомобили под деревья, а водить необходимо с особой осторожностью, соблюдая достаточную дистанцию.

Ранее URA.RU сообщало, что последняя неделя лета в ЯНАО будет дождливой и ветреной. Температура днем может упасть до +6ºC.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Синоптики спрогнозировали штормовой ветер и дождь в ЯНАО 30 августа. Завтра порывы ветра местами будут достигать 23 метров в секунду, сообщает главное управление МЧС России по ЯНАО. «30 августа, на всей территории автономного округа, кроме Красноселькупского района, ожидаются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный и северо-западный 8-13 метров в секунду, днем порывами до 23, а также дождь», — рассказали в пресс-службе МЧС ЯНАО. Также в ведомстве напомнили, что в непогоду стоит находиться в капитальном строении. На улице не проходить рядом с неустойчивыми конструкциями: например, деревьями и рекламными щитами. Более того не стоит ставить свои автомобили под деревья, а водить необходимо с особой осторожностью, соблюдая достаточную дистанцию. Ранее URA.RU сообщало, что последняя неделя лета в ЯНАО будет дождливой и ветреной. Температура днем может упасть до +6ºC.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...