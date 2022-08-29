Житель Нового Уренгоя пытался сбежать из дома по простыням

Человека забрала скорая помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пытался спуститься из окна многоквартирного дома по простыням. Об этом сообщают местные СМИ.

«Однако, экстремальный побег был не вполне удачным. Человек сломал руку. Его забрала скорая помощь», — пишет «Импульс Севера» со ссылкой на очевидцев.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге с балкона дома на улице Пехотинцев выпала полуобнаженная девушка. Она погибла на месте.