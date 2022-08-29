29 августа 2022

Житель Нового Уренгоя пытался сбежать из дома по простыням

© Служба новостей «URA.RU»
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Человека забрала скорая помощь Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пытался спуститься из окна многоквартирного дома по простыням. Об этом сообщают местные СМИ.

«Однако, экстремальный побег был не вполне удачным. Человек сломал руку. Его забрала скорая помощь», — пишет «Импульс Севера» со ссылкой на очевидцев.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге с балкона дома на улице Пехотинцев выпала полуобнаженная девушка. Она погибла на месте.

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Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) пытался спуститься из окна многоквартирного дома по простыням. Об этом сообщают местные СМИ. «Однако, экстремальный побег был не вполне удачным. Человек сломал руку. Его забрала скорая помощь», — пишет «Импульс Севера» со ссылкой на очевидцев. Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге с балкона дома на улице Пехотинцев выпала полуобнаженная девушка. Она погибла на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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