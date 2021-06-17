Сейчас на месте трагедии работают сыщики (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге с балкона дома на улице Пехотинцев выпала полуобнаженная девушка. Она погибла на месте. О происшествии URA.RU сообщили очевидцы происшествия.

«Это произошло в 8.40, я живу в соседнем доме, — рассказал агентству Алексей Овчинников, ставший свидетелем трагедии. — Я пил кофе на кухне, когда вдруг услышал визг, а потом глухой удар, выглянул в окно и увидел страшную картину. Девушка лежала головой вниз, на ней было только белое одеяние — похожее на простыню».

Очевидцы укрыли несчастную первым, что оказалось под рукой — российским флагом. Поскольку в 18-этажном доме находится два частных детских сада, жильцы предупредили воспитателей воздержаться от прогулок и не выводить детей. От сотрудников правоохранительных органов, которые приехали на вызов, горожане узнали, что на общем балконе 10-го этажа найдены паспорт и телефон погибшей.

«В территориальный следственный отдел поступила информация о произошедшем. В настоящее время организован выезд следователя на место происшествия, — сообщил URA.RU Максим Чалков, помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области. — Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверочных мероприятий».

Накануне, 18 мая, на той же улице Пехотинцев из окна казармы воинской части 43-й отдельной железнодорожной бригады выпал военнослужащий. По одной из версий, мужчина перед этим повздорил с сослуживцами.