01 сентября 2022

В Курганской области жару сменят дожди и грозы

В Курганской области после жары 3 сентября пройдут кратковременные дожди и грозы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, гроза, туча, пасмурно, непогода, плохая погода, ураган, дождь
Дожди с грозами ожидаются ночью и днем Фото:

В Курганской области 3 сентября ожидаются кратковременные дожди и грозы. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. <…> 03.09.2022, ночь, день: облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза», — указано на сайте.

В этот день дневная температура воздуха в регионе может подняться до +29 градусов. Скорость порывов ветра может достичь 14 метров в секунду. В Кургане в этот день максимальная температура воздуха составит +26 градусов, а скорость ветра может увеличиться до 12 метров в секунду. 4 и 5 сентября, по данным синоптиков, максимальная температура воздуха в регионе составит +22 градуса и +18 градусов соответственно.

Ранее сообщалось, что 2 сентября температура воздуха в Курганской области может подняться до +37 градусов. Ожидалось, что среднесуточная температура воздуха превысит норму на семь градусов.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В Курганской области 3 сентября ожидаются кратковременные дожди и грозы. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 03.09.2022, ночь, день: облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза», — указано на сайте. В этот день дневная температура воздуха в регионе может подняться до +29 градусов. Скорость порывов ветра может достичь 14 метров в секунду. В Кургане в этот день максимальная температура воздуха составит +26 градусов, а скорость ветра может увеличиться до 12 метров в секунду. 4 и 5 сентября, по данным синоптиков, максимальная температура воздуха в регионе составит +22 градуса и +18 градусов соответственно. Ранее сообщалось, что 2 сентября температура воздуха в Курганской области может подняться до +37 градусов. Ожидалось, что среднесуточная температура воздуха превысит норму на семь градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...