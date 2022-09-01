В Курганской области жару сменят дожди и грозы

В Курганской области после жары 3 сентября пройдут кратковременные дожди и грозы

02 сентября 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Дожди с грозами ожидаются ночью и днем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 3 сентября ожидаются кратковременные дожди и грозы. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 03.09.2022, ночь, день: облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза», — указано на сайте. В этот день дневная температура воздуха в регионе может подняться до +29 градусов. Скорость порывов ветра может достичь 14 метров в секунду. В Кургане в этот день максимальная температура воздуха составит +26 градусов, а скорость ветра может увеличиться до 12 метров в секунду. 4 и 5 сентября, по данным синоптиков, максимальная температура воздуха в регионе составит +22 градуса и +18 градусов соответственно. Ранее сообщалось, что 2 сентября температура воздуха в Курганской области может подняться до +37 градусов. Ожидалось, что среднесуточная температура воздуха превысит норму на семь градусов.

В Курганской области 3 сентября ожидаются кратковременные дожди и грозы. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. <…> 03.09.2022, ночь, день: облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, гроза», — указано на сайте. В этот день дневная температура воздуха в регионе может подняться до +29 градусов. Скорость порывов ветра может достичь 14 метров в секунду. В Кургане в этот день максимальная температура воздуха составит +26 градусов, а скорость ветра может увеличиться до 12 метров в секунду. 4 и 5 сентября, по данным синоптиков, максимальная температура воздуха в регионе составит +22 градуса и +18 градусов соответственно. Ранее сообщалось, что 2 сентября температура воздуха в Курганской области может подняться до +37 градусов. Ожидалось, что среднесуточная температура воздуха превысит норму на семь градусов.