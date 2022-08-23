Туристке из Кургана не возвращали деньги за сорванный отдых

Женщина хотела отсудить у турагентства 367 210 рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жительница Кургана обратилась в суд, чтобы вернуть деньги за сорванный отдых в Турции. Информация об этом опубликована на сайте Курганского городского суда.

«Прошу суд взыскать с ООО „Пегас Екатеринбург“ 241 700 рублей за путевку, неустойку 72 510 рублей, компенсацию морального вреда 50 000 рублей, а также штраф 50% от взысканной судом суммы и 3 000 рублей за составление иска», — обращается женщина. Общая сумма, которую она хотела получить от турагентства, составила 367 210 рублей.

Договор был расторгнут со стороны туристического агентства из-за корректировки полетной программы, но назад свои деньги туристка не получила. Суд решил частично удовлетворить требования иска, поэтому за несостоявшийся отдых женщине вернули полную стоимость тура, а также 6 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и за судебные расходы.

Ранее еще одна туристка добилась возврата денег за сорванный отдых в Турции. В общей сложности девушка смогла отсудить у турагентства 470 728 рублей.