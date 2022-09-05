Магазины Reebok в Тюмени откроются под новым брендом

Магазины Reebok в Тюмени откроются осенью под брендом Sneaker BOX

Reebok под новым брендом в Тюмени планируют открыть осенью Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Магазины Reebok в Тюмени теперь будут называться Sneaker BOX. Турецкий холдинг FLO Retailing решил переименовать бренд одежды. Об этом сообщили в telegram-канале Mash. Точные даты открытия обновленных торговых точек неизвестны, однако запустить их планируется до конца октября

«Sneaker BOX. Так теперь будут называться магазины Reebok в России. Как мы писали ранее, товар останется тем же. Его будет поставлять турецкая компания FLO Retailing», — сообщили в Mash.

Также предполагается, что цены на одежду не изменятся. «У всех крупных брендов закупки коллекций осуществляются на 4-5 лет вперед. Какими будут цены пока неясно, но я думаю, что они останутся примерно на том же уровне», — сообщили в «РБК Тюмень», ссылаясь на свой источник. Там утверждают, что тюменские магазины Reebok тоже готовятся к открытию. Планируется, что филиалы вновь запустят осенью.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени 23 августа открылся магазин бренда H&M. Эту дату в компании держали в секрете, чтобы жители не создали давку и столпотворение.