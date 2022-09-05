Жители Кургана разошлись во мнениях о потере репутации губернатора Вадима Шумкова. Также горожане вспомнили, как жил регион при экс-главе Олега Богомолова. Спор между жителями города разгорелся в группе «О, Курган» в социальной сети «ВКонтакте».
«Лучший губернатор [Шумков]. За три года столько сделал в Кургане и области. Респект ему. Работы еще очень много. Но он справится. Молодец, Вадим Михайлович!», — прокомментировала Оксана Зайцева. «Причем здесь город и губернатор? Город — забота мэра. А что в области творится? И куда народ бежит от такого замечательного губернатора?», — спрашивает постом Михаил Матвеев. «Если бы Богомолову Москва выделяла столько денег на соцпроекты, думаете он бы не делал то же самое?», — добавляет Лариса Ежкова.
В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Шумков попал в список глав с негативными репутационными кейсами за 29 августа — 4 сентября. На его репутацию повлияли его высказывания о СМИ и жителях, которые критикуют работу чиновников. В октябре 2018 года Шумков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области. В 2019 год он победил на губернаторских выборах. Богомолов руководил регионом с 1996 года по 2014 год.
В социальных сетях курганцы благодарят Вадима Шумкова за работу
Скрин: «О, Курган» в социальной сети «ВКонтакте»
Скрин: «О, Курган» в социальной сети «ВКонтакте»
В соцсетях также и критикуют главу региона
Скрин: «О, Курган» в социальной сети «ВКонтакте»
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Жители Кургана разошлись во мнениях о потере репутации губернатора Вадима Шумкова. Также горожане вспомнили, как жил регион при экс-главе Олега Богомолова. Спор между жителями города разгорелся в группе «О, Курган» в социальной сети «ВКонтакте». «Лучший губернатор [Шумков]. За три года столько сделал в Кургане и области. Респект ему. Работы еще очень много. Но он справится. Молодец, Вадим Михайлович!», — прокомментировала Оксана Зайцева. «Причем здесь город и губернатор? Город — забота мэра. А что в области творится? И куда народ бежит от такого замечательного губернатора?», — спрашивает постом Михаил Матвеев. «Если бы Богомолову Москва выделяла столько денег на соцпроекты, думаете он бы не делал то же самое?», — добавляет Лариса Ежкова. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Шумков попал в список глав с негативными репутационными кейсами за 29 августа — 4 сентября. На его репутацию повлияли его высказывания о СМИ и жителях, которые критикуют работу чиновников. В октябре 2018 года Шумков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области. В 2019 год он победил на губернаторских выборах. Богомолов руководил регионом с 1996 года по 2014 год.