Жители Кургана поспорили из-за репутации Вадима Шумкова и вспомнили экс-губернатора Олега Богомолова

В социальных сетях курганцы обсуждают работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана разошлись во мнениях о потере репутации губернатора Вадима Шумкова. Также горожане вспомнили, как жил регион при экс-главе Олега Богомолова. Спор между жителями города разгорелся в группе «О, Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«Лучший губернатор [Шумков]. За три года столько сделал в Кургане и области. Респект ему. Работы еще очень много. Но он справится. Молодец, Вадим Михайлович!», — прокомментировала Оксана Зайцева. «Причем здесь город и губернатор? Город — забота мэра. А что в области творится? И куда народ бежит от такого замечательного губернатора?», — спрашивает постом Михаил Матвеев. «Если бы Богомолову Москва выделяла столько денег на соцпроекты, думаете он бы не делал то же самое?», — добавляет Лариса Ежкова.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Шумков попал в список глав с негативными репутационными кейсами за 29 августа — 4 сентября. На его репутацию повлияли его высказывания о СМИ и жителях, которые критикуют работу чиновников. В октябре 2018 года Шумков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области. В 2019 год он победил на губернаторских выборах. Богомолов руководил регионом с 1996 года по 2014 год.

В социальных сетях курганцы благодарят Вадима Шумкова за работу Скрин: «О, Курган» в социальной сети «ВКонтакте»

Скрин: «О, Курган» в социальной сети «ВКонтакте»