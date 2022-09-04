04 сентября 2022
03 сентября 2022
02 сентября 2022

Курганский губернатор попал в число глав, теряющих репутацию

Губернатор Вадим Шумков вошел в число глав с негативными репутационными кейсами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
фестиваль
На имидж губернатора Вадима Шумкова влияют его посты в telegram-канале Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попал в список глав с негативными репутационными кейсами за 29 августа — 4 сентября. На это повлияли его высказывания о СМИ и жителях, которые критикуют работу чиновников. Рейтинг опубликован в telegram-канале «ПолитологОрлов».

«На восприятие губернатора Шумкова негативно влияют высказывания в telegram-канале о журналистах и жителях региона, критикующих работу чиновников. В конце августа он назвал СМИ и паблики, в которых жители области высказывают замечания о работе властей, „полупомойными“. Опубликованный пост о позитивных изменениях в Кургане тоже содержал негативные оценки работы блогеров», — говорится в комментарии к рейтингу. По мнению политолога, подобные высказывания создают курганскому губернатору конфликтный и агрессивный образ.

В этом списке оказалась глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. Ее имидж ухудшается на фоне срыва нацпроекта «Экология», говорится в сообщении. В рейтинг также вошли губернаторы Андрей Травников (Новосибирская область), Виктор Томенко (Алтайский край) и Александр Авдеев (Владимирская область).

В департамент информационной и внутренней политики курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать данный рейтинг. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Шумков в национальном рейтинге глав регионов по итогам июля — августа занял 56-е место. По сравнению с двумя предыдущими месяцами он потерял шесть позиций. В начале августа курганского губернатора возмутили курганцы, дающие чиновникам советы. Тогда Шумков посоветовал комментаторам, которые дают советы чиновникам, делать лучше свою жизнь.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попал в список глав с негативными репутационными кейсами за 29 августа — 4 сентября. На это повлияли его высказывания о СМИ и жителях, которые критикуют работу чиновников. Рейтинг опубликован в telegram-канале «ПолитологОрлов». «На восприятие губернатора Шумкова негативно влияют высказывания в telegram-канале о журналистах и жителях региона, критикующих работу чиновников. В конце августа он назвал СМИ и паблики, в которых жители области высказывают замечания о работе властей, „полупомойными“. Опубликованный пост о позитивных изменениях в Кургане тоже содержал негативные оценки работы блогеров», — говорится в комментарии к рейтингу. По мнению политолога, подобные высказывания создают курганскому губернатору конфликтный и агрессивный образ. В этом списке оказалась глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. Ее имидж ухудшается на фоне срыва нацпроекта «Экология», говорится в сообщении. В рейтинг также вошли губернаторы Андрей Травников (Новосибирская область), Виктор Томенко (Алтайский край) и Александр Авдеев (Владимирская область). В департамент информационной и внутренней политики курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать данный рейтинг. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Шумков в национальном рейтинге глав регионов по итогам июля — августа занял 56-е место. По сравнению с двумя предыдущими месяцами он потерял шесть позиций. В начале августа курганского губернатора возмутили курганцы, дающие чиновникам советы. Тогда Шумков посоветовал комментаторам, которые дают советы чиновникам, делать лучше свою жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...