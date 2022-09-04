Курганский губернатор попал в число глав, теряющих репутацию

Губернатор Вадим Шумков вошел в число глав с негативными репутационными кейсами

На имидж губернатора Вадима Шумкова влияют его посты в telegram-канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попал в список глав с негативными репутационными кейсами за 29 августа — 4 сентября. На это повлияли его высказывания о СМИ и жителях, которые критикуют работу чиновников. Рейтинг опубликован в telegram-канале «ПолитологОрлов».

«На восприятие губернатора Шумкова негативно влияют высказывания в telegram-канале о журналистах и жителях региона, критикующих работу чиновников. В конце августа он назвал СМИ и паблики, в которых жители области высказывают замечания о работе властей, „полупомойными“. Опубликованный пост о позитивных изменениях в Кургане тоже содержал негативные оценки работы блогеров», — говорится в комментарии к рейтингу. По мнению политолога, подобные высказывания создают курганскому губернатору конфликтный и агрессивный образ.

В этом списке оказалась глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. Ее имидж ухудшается на фоне срыва нацпроекта «Экология», говорится в сообщении. В рейтинг также вошли губернаторы Андрей Травников (Новосибирская область), Виктор Томенко (Алтайский край) и Александр Авдеев (Владимирская область).

В департамент информационной и внутренней политики курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать данный рейтинг. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Шумков в национальном рейтинге глав регионов по итогам июля — августа занял 56-е место. По сравнению с двумя предыдущими месяцами он потерял шесть позиций. В начале августа курганского губернатора возмутили курганцы, дающие чиновникам советы. Тогда Шумков посоветовал комментаторам, которые дают советы чиновникам, делать лучше свою жизнь.