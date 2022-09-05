Вице-губернатору Тюменской области поручили исполнить указ Путина

Вице-губернатор Тюменской области Кузнечевских проконтролирует выплаты беженцам из ЛДНР

06 сентября 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Ольга Кузнечевских проследит за тем, чтобы все беженцы в Тюменской области получили положенные им деньги Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Вице-губернатору Тюменской области Ольге Кузнечевских поручат контроль над исполнением указа президента РФ Владимира Путина, о выплатах беженцам из ЛДНР. Соответствующее постановление правительства области в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. «Органом госвласти Тюменской области, уполномоченным на предоставление социальных выплат гражданам ЛДНР и Украины, установленных указом президента РФ, определить департамент социального развития региона. Контроль за исполнением возложить на вице-губернатора Тюменской области», — говорится в документе. Из этого следует, что исполнением указа президента РФ Владимира Путина, которым он распорядился предоставлять ряд соцвыплат беженцам, прибывшим в Тюменскую область, в правительстве региона займется вице-губернатор Ольга Кузнечевских. Должность она заняла в мае, после ухода с этой позиции Сергея Сарычева. Речь идет о ряде мер соцподдержки, которые глава государства утвердил для граждан, вынужденно покинувших ЛДНР и Украину после 18 февраля. Это пенсионные выплаты и пособия инвалидам (10 тысяч рублей ежемесячно), ветеранам ВОВ (5 000), беременным (10 тысяч рублей) и при рождении ребенка (20 тысяч), и прочие. Беженцы начали прибывать в РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В России им оказывают социальную, материальную и другие виды поддержки, которые постепенно расширяются. По состоянию на 5 сентября в Тюменской области было зафиксировано прибытие 1 351 беженца, в том числе — 551 ребенка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатору Тюменской области Ольге Кузнечевских поручат контроль над исполнением указа президента РФ Владимира Путина, о выплатах беженцам из ЛДНР. Соответствующее постановление правительства области в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. «Органом госвласти Тюменской области, уполномоченным на предоставление социальных выплат гражданам ЛДНР и Украины, установленных указом президента РФ, определить департамент социального развития региона. Контроль за исполнением возложить на вице-губернатора Тюменской области», — говорится в документе. Из этого следует, что исполнением указа президента РФ Владимира Путина, которым он распорядился предоставлять ряд соцвыплат беженцам, прибывшим в Тюменскую область, в правительстве региона займется вице-губернатор Ольга Кузнечевских. Должность она заняла в мае, после ухода с этой позиции Сергея Сарычева. Речь идет о ряде мер соцподдержки, которые глава государства утвердил для граждан, вынужденно покинувших ЛДНР и Украину после 18 февраля. Это пенсионные выплаты и пособия инвалидам (10 тысяч рублей ежемесячно), ветеранам ВОВ (5 000), беременным (10 тысяч рублей) и при рождении ребенка (20 тысяч), и прочие. Беженцы начали прибывать в РФ после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В России им оказывают социальную, материальную и другие виды поддержки, которые постепенно расширяются. По состоянию на 5 сентября в Тюменской области было зафиксировано прибытие 1 351 беженца, в том числе — 551 ребенка.