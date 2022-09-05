Тюменские депутаты приняли в ЕР 60 жителей ЛНР

06 сентября 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Членские билеты краснодонцам вручил депутат Госдумы Иван Квитка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка и глава комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова приняли в «Единую Россию» 60 жителей Краснодона (ЛНР). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии луганского города. «Сегодня в Краснодоне еще 60 человек вступили в ряды партии „Единая Россия“. Членские билеты краснодонцам вручили член президиума Генсовета ЕР Иван Квитка, председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова и ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля Виктор Рябичев», — рассказали в администрации. Всего в Краснодон передали 800 членских билетов. Ранее агентство писало, что тюменские депутаты отправились в командировку в Краснодон. Им предстоит обсудить сотрудничество между регионами в социальной и экономической сферах. Шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики Тюменская область взяла на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Подобная практика применяется во многих регионах России. Субъекты страны доставляют на Донбасс продукты, медикаменты и другие необходимые вещи.

Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка и глава комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова приняли в «Единую Россию» 60 жителей Краснодона (ЛНР). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии луганского города. «Сегодня в Краснодоне еще 60 человек вступили в ряды партии „Единая Россия“. Членские билеты краснодонцам вручили член президиума Генсовета ЕР Иван Квитка, председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова и ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля Виктор Рябичев», — рассказали в администрации. Всего в Краснодон передали 800 членских билетов. Ранее агентство писало, что тюменские депутаты отправились в командировку в Краснодон. Им предстоит обсудить сотрудничество между регионами в социальной и экономической сферах. Шефство над Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной Республики Тюменская область взяла на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Подобная практика применяется во многих регионах России. Субъекты страны доставляют на Донбасс продукты, медикаменты и другие необходимые вещи.