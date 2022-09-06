06 сентября 2022

Жители Салехарда пожаловались на ос в одной из школ города

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители Салехардской МБОУ СОШ №4 переживают за своих детей из-за ос Фото:

Жительница Салехарда (ЯНАО) пожаловалась на ос в МБОУ СОШ №4. Об этом родительница одного из учащихся написала в социальной сети «ВКонтакте».

«Заметила, что дети жалуются на ос, которые начали активно существовать в нашей любимой четвертой школе. Даже учителя говорят, что где-то есть осиное гнездо. Проверьте пожалуйста, не хотелось бы подвергать своих и чужих детей опасности», — написал пользователь на правах анонимности в группе «Подслушано Салехард».

Агентство связалось с представителями школы для подробного выяснения обстоятельств. На момент звонка директор школы была на совещании в другой школе. Повторно дозвонится не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что родителей учеников в Ноябрьске (ЯНАО) не пустили в школы. Как сообщили горожане, в некоторые учебные заведения родителей пропускали по спискам.

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Жительница Салехарда (ЯНАО) пожаловалась на ос в МБОУ СОШ №4. Об этом родительница одного из учащихся написала в социальной сети «ВКонтакте». «Заметила, что дети жалуются на ос, которые начали активно существовать в нашей любимой четвертой школе. Даже учителя говорят, что где-то есть осиное гнездо. Проверьте пожалуйста, не хотелось бы подвергать своих и чужих детей опасности», — написал пользователь на правах анонимности в группе «Подслушано Салехард». Агентство связалось с представителями школы для подробного выяснения обстоятельств. На момент звонка директор школы была на совещании в другой школе. Повторно дозвонится не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что родителей учеников в Ноябрьске (ЯНАО) не пустили в школы. Как сообщили горожане, в некоторые учебные заведения родителей пропускали по спискам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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