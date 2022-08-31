Родители школьников в Ноябрьске не понимают, почему им нельзя заходить в школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родителей учеников в Ноябрьске (ЯНАО) не пустили в школы. Как сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте», в некоторые учебные заведения родителей пропускали по спискам.

«Сегодня моя дочка пошла в 1-й класс, родителей в школу не пропустили, сказав, что обстановка в стране такая. А какая обстановка, не сказали. Наши дети в опасности что ли? Что за концлагерь устроили?» — написал анонимно автор в группе «Типичный Ноябрьск».

Горожане выразили удивление в комментариях под постом. «В 12 школу по предварительным спискам, не более 2 родителей от класса», — сообщила Елена Разова. «Что за бред? Какая еще обстановка?» — возмутилась Альбина Попова. «В гимназии тоже не пускают», — отметила Анна Белоцкая.

Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в администрацию города. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО поставили новый исторический рекорд по количеству первоклассников в школах округа. В регионе 78 тысяч школьников, из них 9 тысяч первоклассников.