Избирком начал проверку возможных нарушений на довыборах в Тобольске

Территориальная избирательная комиссия Тобольска проверяет информации о нарушениях, которые якобы были допущены во время досрочного голосования на довыборах в городскую думу. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. Ранее представители КПФР жаловались на то, что на избирательные участки массово приходят бюджетники.
«Обстоятельства, зафиксированные на указанном в обращении видеоролике, в настоящее время проверяются ТИК г. Тобольска», — ответили в облизбиркоме на запрос агентства. При этом, там добавили, что члены КПРФ не обращались с официальной жалобой.
Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября. Вакантные места в гордуме Тобольска появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра.
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