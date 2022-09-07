Избирком начал проверку возможных нарушений на довыборах в Тобольске

08 сентября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Территориальная избирательная комиссия Тобольска проверяет информации о нарушениях, которые якобы были допущены во время досрочного голосования на довыборах в городскую думу. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. Ранее представители КПФР жаловались на то, что на избирательные участки массово приходят бюджетники. «Обстоятельства, зафиксированные на указанном в обращении видеоролике, в настоящее время проверяются ТИК г. Тобольска», — ответили в облизбиркоме на запрос агентства. При этом, там добавили, что члены КПРФ не обращались с официальной жалобой. Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября. Вакантные места в гордуме Тобольска появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра.

Территориальная избирательная комиссия Тобольска проверяет информации о нарушениях, которые якобы были допущены во время досрочного голосования на довыборах в городскую думу. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. Ранее представители КПФР жаловались на то, что на избирательные участки массово приходят бюджетники. «Обстоятельства, зафиксированные на указанном в обращении видеоролике, в настоящее время проверяются ТИК г. Тобольска», — ответили в облизбиркоме на запрос агентства. При этом, там добавили, что члены КПРФ не обращались с официальной жалобой. Довыборы в думы всех уровней в Тюменской области назначены на 11 сентября. Вакантные места в гордуме Тобольска появились после лишения мандата экс-депутата Сергея Вакаркина, сбившего на машине сотрудника ГИБДД, а также после переезда Ивана Нефидова в Новый Уренгой на должность заместителя мэра.