Тюменка обвинила врачей в роковой ошибке

Тюменка обвинила врачей в ошибочной постановке диагноза

Сейчас пациентка находится в реанимации в ОКБ №2 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменка Милана Пастухова обвиняет местных врачей в том, что те неправильно поставили диагноз ее матери и лечили от давления, хотя в результате у женщины был диагностирован инсульт. Об этом Пастухова рассказала в паблике «Мамочки 72 Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

«Вчера моей маме стало плохо. Мы вызвали врача с поликлиники, приехал молодой парень. Дал таблетку от давления, сказал, что все нормально, ложитесь, спите. Через некоторое время я отвезла маму в больницу, где ей поставили [диагноз] инсульт и перевели сразу в реанимацию. Мама находится в ОКБ №2. Сейчас она не ходит, не говорит почти, сегодня отвезла ей памперсы», — сообщает Милана Пастухова.

По словам тюменки, у ее матери ранее были уже проблемы со здоровьем и теперь, после инсульта, девушка всерьез опасается за ее состояние: «Сказали памперсы купить. Первый инсульт, а в 2013 году был инфаркт. Скажите, это конец уже, да? Если памперсы, то все?!», — спрашивает пользователей соцсетей Милана Пастухова.

Редакция URA.RU отправила запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.

Ранее редакция описывала еще один случай, когда тюменцы обвиняли врачей в халатности. Так, местную жительницу вместо отравления лечили от коронавируса. Об этом женщина также поведала в соцсетях.