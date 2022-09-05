Тюменские врачи лечили от коронавируса пациентку с отравлением

06 сентября 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Тюменка жаловалась на головную боль и тошноту, врачи прописали противовирусные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительнице Тюмени Ульяне Пензиной неправильно поставили диагноз и лечили от коронавируса, хотя в результате у нее подтвердилось отравление. Об этом женщина рассказала в паблике «Мамочки 72 Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «4 сентября с 6 утра меня знобило и поднялась температура. Я подумала, что простыла, плюс очень болели ноги и руки, с обеда заболела голова. С температурой и головной болью я не могла никакими лекарствами и таблетками справиться. Около десяти вечера муж вызвал скорую, так как голова болела очень страшно, давление поднялось 140/80. Скорая приехала, взяли мазки на ковид, выписали противовирусные (но сказали, что легкие чистые, соплей нет, горло в порядке). А температуру 37,5 и головную боль сказали потерпеть. Ночью меня стало рвать», — сообщает Ульяна Пензина. Женщина вспоминает, что накануне ее дочери также стало плохо: поднялась температура, началась головная боль и рвота. «Выяснили, что отравились молочными сосисками из „Ермолино“. Муж ел их жареными, поэтому ему досталась только диарея. Сроки в норме. Грустно, что скорая не подумала, что у меня давление или отравление, или и то, и другое. Сразу прописали ковид и ОРЗ», — добавляет женщина. Редакция URA.RU отправила запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.

Жительнице Тюмени Ульяне Пензиной неправильно поставили диагноз и лечили от коронавируса, хотя в результате у нее подтвердилось отравление. Об этом женщина рассказала в паблике «Мамочки 72 Тюмень» соцсети «ВКонтакте». «4 сентября с 6 утра меня знобило и поднялась температура. Я подумала, что простыла, плюс очень болели ноги и руки, с обеда заболела голова. С температурой и головной болью я не могла никакими лекарствами и таблетками справиться. Около десяти вечера муж вызвал скорую, так как голова болела очень страшно, давление поднялось 140/80. Скорая приехала, взяли мазки на ковид, выписали противовирусные (но сказали, что легкие чистые, соплей нет, горло в порядке). А температуру 37,5 и головную боль сказали потерпеть. Ночью меня стало рвать», — сообщает Ульяна Пензина. Женщина вспоминает, что накануне ее дочери также стало плохо: поднялась температура, началась головная боль и рвота. «Выяснили, что отравились молочными сосисками из „Ермолино“. Муж ел их жареными, поэтому ему досталась только диарея. Сроки в норме. Грустно, что скорая не подумала, что у меня давление или отравление, или и то, и другое. Сразу прописали ковид и ОРЗ», — добавляет женщина. Редакция URA.RU отправила запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.