Новый замначальника СУ СКР по Курганской области отличился расследованием громких дел

Новый первый замначальника курганского СУ СК Григорий Казеко имеет 15-летний опыт работы в следственных органах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначенный 13 сентября на должность первого заместителя начальника следственного управления СК РФ по Курганской области Григорий Казеко лично участвовал в расследованиях сложных преступлений в соседнем регионе. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к правоохранительным органам.

«Казеко лично выезжал на места преступлений, подписывал приказы о возбуждении уголовных дел — в общем, за дверью кабинета не прятался. Коллеги о нем отзываются как о профессионале, что подтверждает его карьера», — говорят источники, опираясь на опыт силовика на предыдущих местах работы. С 2007 года Казеко после перехода из прокуратуры работал замначальника Кировоградского межрайонного отдела СУ СК РФ по Свердловской области, а в 2011 году возглавил отдел.

В 2015 году Казеко назначили замначальника регионального управления СКР по Свердловской области. Фамилия силовика несколько раз фигурировала в публикациях о громких уголовных делах и происшествиях в соседнем регионе. Так, при личном участии Казеко было инициировано возбуждение уголовного дела по факту взрыва с жертвами на «Ураллесхимзаводе» в 2010 году. Насилие над детьми в детском саду, сбитая силовиком пенсионерка, сотни найденных человеческих эмбрионов в лесах — в расследовании этих резонансных дел принимал участие Казеко. Силовик выезжал на места преступлений, а также получал ценную информацию через формат личных встреч в районах.

Казеко имеет ведомственные поощрения и награды. Приказами председателя СКР Александра Бастрыкина был награжден медалями «За безупречную службу» I и II степени.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском СУ СК появился первый заместитель начальника. Должность была вакантной с февраля текущего года.