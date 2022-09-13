В ЯНАО собирают подписи на внесение Т-STOP в число обязательных бесплатных услуг

В собирают подписи на внесение Т-STOP в число обязательных бесплатных услуг

В ЯНАО собирают подписи на Т-STOP Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) собирают подписи с граждан, для внесения теста на выявление туберкулеза в перечень бесплатных обязательных услуг. Информация с адресами, где можно оставить свою подпись размещена в одной из городских групп «Вконтакте».

«Уважаемые родители, мы подготовили коллективное обращение на имя губернатора о включении диагностики Т-спот в перечень услуг, предоставляемых обязательным медицинским страхованием (ОМС), путем внесения изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Очень нужны подписи со всего ЯНАО», — написала Марина Верещагина. Со слов собеседника, с помощью теста можно безопасно обследовать ребенка.

Агентство обратилось за комментарием в департамент здравоохранения ЯНАО, там ответили, что тест рекомендуется в качестве дополнения к стандартным диагностическим исследованиям или в качестве альтернативного метода. «Порядок проведения исследований с применением теста T-SPOT.TB регламентирован действующим законодательством: он не входит в программу государственных гарантий по организации бесплатной медицинской помощи гражданам и проводится на платной основе», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась на то, что в колцентре Лабытнангской городской больницы отказались зафиксировать вызов педиатра. В ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангской городской больнице» немедленно отреагировали на обращение девушки и пообещали разобраться в ситуации.