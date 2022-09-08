08 сентября 2022

В Лабытнанги жалуются, что детский врач не приезжает к больному ребенку

Жительница Лабытнанги заявила, что детский врач не приехал к больному ребенку
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангской городской больнице» немедленно отреагировали на обращение мамы ребенка Фото:

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась на то, что в колцентре Лабытнангской городской больницы отказались зафиксировать вызов педиатра, ссылаясь на то, что при низкой температуре врачи не выезжают на дом. Об этом Ольга Сагоцьян написала в социальной сети «ВКонтакте».

«По телефону горячей линии у меня спросили какая у ребенка температура на данный момент, я ответила, что сейчас 37 так как сбили, ниже не сбивается, насморк и кашель. В колцентре сказали, что врачи при такой температуре не выезжают. Ведите ребенка в больницу. У меня ребенок пластом лежит, каким образом я должна ее туда волочь, да еще и сидеть в очереди. После сбивания температуры, через 30-40 минут она снова поднимается. При повышении ребенка тошнит. А вдруг пневмония, как вот быть в такой ситуации? Потом скажут мама затянула?» — написала мама ребенка.

В ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангской городской больнице» немедленно отреагировали на обращение девушки и пообещали разобраться в ситуации. «Вызовы на дому детям обслуживаются при температуре тела 37,5 и выше. При появлении других симптомов каждый случай вызова рассматривается индивидуально. Вы всегда можете обратиться к нам лично и мы постараемся решить вопрос» — ответили под постом.

Ранее URA.RU сообщало, что новую вспышку COVID тяжелее всего переносят дети возрастом до 3 лет. Как рассказал URA.RU главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев, каждый третий ребенок, переболевший коронавирусом, впоследствии жалуется на повышенную утомляемость, слабость, нарушение памяти, концентрацию внимания и головные боли.

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Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пожаловалась на то, что в колцентре Лабытнангской городской больницы отказались зафиксировать вызов педиатра, ссылаясь на то, что при низкой температуре врачи не выезжают на дом. Об этом Ольга Сагоцьян написала в социальной сети «ВКонтакте». «По телефону горячей линии у меня спросили какая у ребенка температура на данный момент, я ответила, что сейчас 37 так как сбили, ниже не сбивается, насморк и кашель. В колцентре сказали, что врачи при такой температуре не выезжают. Ведите ребенка в больницу. У меня ребенок пластом лежит, каким образом я должна ее туда волочь, да еще и сидеть в очереди. После сбивания температуры, через 30-40 минут она снова поднимается. При повышении ребенка тошнит. А вдруг пневмония, как вот быть в такой ситуации? Потом скажут мама затянула?» — написала мама ребенка. В ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангской городской больнице» немедленно отреагировали на обращение девушки и пообещали разобраться в ситуации. «Вызовы на дому детям обслуживаются при температуре тела 37,5 и выше. При появлении других симптомов каждый случай вызова рассматривается индивидуально. Вы всегда можете обратиться к нам лично и мы постараемся решить вопрос» — ответили под постом. Ранее URA.RU сообщало, что новую вспышку COVID тяжелее всего переносят дети возрастом до 3 лет. Как рассказал URA.RU главный врач-профилактолог Уральского федерального округа, доктор медицинских наук Сергей Токарев, каждый третий ребенок, переболевший коронавирусом, впоследствии жалуется на повышенную утомляемость, слабость, нарушение памяти, концентрацию внимания и головные боли.
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