В Тюмень летит федеральный министр

В Тюмень с рабочим визитом прилетит глава Министерства просвещения Сергей Кравцов

16 сентября 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Министр приедет поздравить учителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU На следующей неделе в Тюмень прилетит глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Чиновник приедет поздравить лауреатов премии «Учитель года». «Торжественная церемония открытия заключительного этапа конкурса „Учитель года — 2022“ состоится 21 сентября. Откроет ее глава ведомства Сергей Кравцов. Участие в заключительном этапе примут 88 человек, из которых только пятеро станут призерами», — сообщают в надзорном ведомстве. Ранее агентство писало об обращении к Кравцову депутата Госдумы РФ от Республики Дагестан по поводу скандала с «девочкой в хиджабе». Конфликт разгорелся в тюменской школе № 88.

На следующей неделе в Тюмень прилетит глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Чиновник приедет поздравить лауреатов премии «Учитель года». «Торжественная церемония открытия заключительного этапа конкурса „Учитель года — 2022“ состоится 21 сентября. Откроет ее глава ведомства Сергей Кравцов. Участие в заключительном этапе примут 88 человек, из которых только пятеро станут призерами», — сообщают в надзорном ведомстве. Ранее агентство писало об обращении к Кравцову депутата Госдумы РФ от Республики Дагестан по поводу скандала с «девочкой в хиджабе». Конфликт разгорелся в тюменской школе № 88.