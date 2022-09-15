15 сентября 2022

В Тюмень летит федеральный министр

В Тюмень с рабочим визитом прилетит глава Министерства просвещения Сергей Кравцов
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, кравцов сергей
Министр приедет поздравить учителей Фото:

На следующей неделе в Тюмень прилетит глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Чиновник приедет поздравить лауреатов премии «Учитель года».

«Торжественная церемония открытия заключительного этапа конкурса „Учитель года — 2022“ состоится 21 сентября. Откроет ее глава ведомства Сергей Кравцов. Участие в заключительном этапе примут 88 человек, из которых только пятеро станут призерами», — сообщают в надзорном ведомстве.

Ранее агентство писало об обращении к Кравцову депутата Госдумы РФ от Республики Дагестан по поводу скандала с «девочкой в хиджабе». Конфликт разгорелся в тюменской школе № 88.

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На следующей неделе в Тюмень прилетит глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Чиновник приедет поздравить лауреатов премии «Учитель года». «Торжественная церемония открытия заключительного этапа конкурса „Учитель года — 2022“ состоится 21 сентября. Откроет ее глава ведомства Сергей Кравцов. Участие в заключительном этапе примут 88 человек, из которых только пятеро станут призерами», — сообщают в надзорном ведомстве. Ранее агентство писало об обращении к Кравцову депутата Госдумы РФ от Республики Дагестан по поводу скандала с «девочкой в хиджабе». Конфликт разгорелся в тюменской школе № 88.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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