Депутат Госдумы от Дагестана вмешался в скандал с тюменской «девочкой в хиджабе»

13 сентября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Депутат попросил у министра просвещения Сергея Кравцова (на фото) дать оценку компетентности директора тюменской школы и отправить ее на Северный Кавказ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Республики Дагестан Бийсултан Хамзаев направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в котором потребовал поставить точку в вопросах ношения в школах религиозной атрибутики. Об этом парламентарий рассказал в разговоре с URA.RU. Поводом стал скандал с ученицей школы №88 Тюмени, которую директор не пускала на уроки из-за хиджаба. «Я направил обращение в министерство и лично на заседании задал вопрос министру просвещения Сергею Кравцову. Нужно уже определиться, поставить точку: что у нас в стране важнее — Конституция, гарантирующая свободу вероисповедания, или мнение какого-то директора?» — рассказал Хамзаев в разговоре с URA.RU. В своем обращении депутат назвал происшествие в школе №88 Тюмени «вопиющим инцидентом». Он попросил проверить директора учебного заведения Елену Головчак на компетентность и организовать ее командировку в одну из северо-кавказских республик «с широким ликбезом». Ранее URA.RU писало, что ученицу школы №88 не пускали на уроки из-за хиджаба. Происшествие попало на видео, вызвав федеральный скандал. Позднее замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер заявил, что вопросы религиозной атрибутики в школах решаются коллективно, в стенах каждого учебного заведения. В школе, где учится ребенок, ношение платка разрешать в итоге не стали.

Депутат Госдумы РФ от Республики Дагестан Бийсултан Хамзаев направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову, в котором потребовал поставить точку в вопросах ношения в школах религиозной атрибутики. Об этом парламентарий рассказал в разговоре с URA.RU. Поводом стал скандал с ученицей школы №88 Тюмени, которую директор не пускала на уроки из-за хиджаба. «Я направил обращение в министерство и лично на заседании задал вопрос министру просвещения Сергею Кравцову. Нужно уже определиться, поставить точку: что у нас в стране важнее — Конституция, гарантирующая свободу вероисповедания, или мнение какого-то директора?» — рассказал Хамзаев в разговоре с URA.RU. В своем обращении депутат назвал происшествие в школе №88 Тюмени «вопиющим инцидентом». Он попросил проверить директора учебного заведения Елену Головчак на компетентность и организовать ее командировку в одну из северо-кавказских республик «с широким ликбезом». Ранее URA.RU писало, что ученицу школы №88 не пускали на уроки из-за хиджаба. Происшествие попало на видео, вызвав федеральный скандал. Позднее замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер заявил, что вопросы религиозной атрибутики в школах решаются коллективно, в стенах каждого учебного заведения. В школе, где учится ребенок, ношение платка разрешать в итоге не стали.