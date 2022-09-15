В Тюмени неизвестные запустили салют из окна многоэтажки. Видео

В Тюмени неизвестные запустили салют из окна жилого дома

16 сентября 2022 в 23:09 Размер текста - 17 +

Тюменцы запустили салют из окна многоэтажки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени недалеко от Михайловского рынка неизвестные запустили салют из окна жилого дома. Об этом сообщили в telegram-канале «Тюмень №1». «Рядом с Михайловским рынком какой-то уникум пускает салют прямо из окна», — написали в telegram-канале. Не указано, обращались ли жители дома в полицию. Поступок неизвестных возмутил пользователей. В комментариях к видео многие отметили, что подобные развлечения небезопасны. «Если спалит десяток другой машин или на балкон попадет, то загорится», — написал Алексей Анатольевич. «Искры могут попасть на крышу, обычно там рубероид или что-то вроде того, что очень легко воспламеняется», — прокомментировала одна из пользовательниц. Однако некоторые отметили, что в подобных поступках нет ничего плохого. «Просто похоже праздник, алкоголь, радости захотелось! На Новый год и в разы посерьезнее салюты из окон», — написал тюменец. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области и ГУ МЧС по региону. Ответы ожидаются.

В Тюмени недалеко от Михайловского рынка неизвестные запустили салют из окна жилого дома. Об этом сообщили в telegram-канале «Тюмень №1». «Рядом с Михайловским рынком какой-то уникум пускает салют прямо из окна», — написали в telegram-канале. Не указано, обращались ли жители дома в полицию. Поступок неизвестных возмутил пользователей. В комментариях к видео многие отметили, что подобные развлечения небезопасны. «Если спалит десяток другой машин или на балкон попадет, то загорится», — написал Алексей Анатольевич. «Искры могут попасть на крышу, обычно там рубероид или что-то вроде того, что очень легко воспламеняется», — прокомментировала одна из пользовательниц. Однако некоторые отметили, что в подобных поступках нет ничего плохого. «Просто похоже праздник, алкоголь, радости захотелось! На Новый год и в разы посерьезнее салюты из окон», — написал тюменец. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области и ГУ МЧС по региону. Ответы ожидаются.