15 сентября 2022

В Тюмени неизвестные запустили салют из окна многоэтажки. Видео

В Тюмени неизвестные запустили салют из окна жилого дома
© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Тюмень , салют, салют 9 мая
Тюменцы запустили салют из окна многоэтажки Фото:

В Тюмени недалеко от Михайловского рынка неизвестные запустили салют из окна жилого дома. Об этом сообщили в telegram-канале «Тюмень №1».

«Рядом с Михайловским рынком какой-то уникум пускает салют прямо из окна», — написали в telegram-канале. Не указано, обращались ли жители дома в полицию.

Поступок неизвестных возмутил пользователей. В комментариях к видео многие отметили, что подобные развлечения небезопасны. «Если спалит десяток другой машин или на балкон попадет, то загорится», — написал Алексей Анатольевич. «Искры могут попасть на крышу, обычно там рубероид или что-то вроде того, что очень легко воспламеняется», — прокомментировала одна из пользовательниц. Однако некоторые отметили, что в подобных поступках нет ничего плохого. «Просто похоже праздник, алкоголь, радости захотелось! На Новый год и в разы посерьезнее салюты из окон», — написал тюменец.

Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области и ГУ МЧС по региону. Ответы ожидаются.

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В Тюмени недалеко от Михайловского рынка неизвестные запустили салют из окна жилого дома. Об этом сообщили в telegram-канале «Тюмень №1». «Рядом с Михайловским рынком какой-то уникум пускает салют прямо из окна», — написали в telegram-канале. Не указано, обращались ли жители дома в полицию. Поступок неизвестных возмутил пользователей. В комментариях к видео многие отметили, что подобные развлечения небезопасны. «Если спалит десяток другой машин или на балкон попадет, то загорится», — написал Алексей Анатольевич. «Искры могут попасть на крышу, обычно там рубероид или что-то вроде того, что очень легко воспламеняется», — прокомментировала одна из пользовательниц. Однако некоторые отметили, что в подобных поступках нет ничего плохого. «Просто похоже праздник, алкоголь, радости захотелось! На Новый год и в разы посерьезнее салюты из окон», — написал тюменец. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области и ГУ МЧС по региону. Ответы ожидаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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