В Тюмени недалеко от Михайловского рынка неизвестные запустили салют из окна жилого дома. Об этом сообщили в telegram-канале «Тюмень №1».
«Рядом с Михайловским рынком какой-то уникум пускает салют прямо из окна», — написали в telegram-канале. Не указано, обращались ли жители дома в полицию.
Поступок неизвестных возмутил пользователей. В комментариях к видео многие отметили, что подобные развлечения небезопасны. «Если спалит десяток другой машин или на балкон попадет, то загорится», — написал Алексей Анатольевич. «Искры могут попасть на крышу, обычно там рубероид или что-то вроде того, что очень легко воспламеняется», — прокомментировала одна из пользовательниц. Однако некоторые отметили, что в подобных поступках нет ничего плохого. «Просто похоже праздник, алкоголь, радости захотелось! На Новый год и в разы посерьезнее салюты из окон», — написал тюменец.
Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области и ГУ МЧС по региону. Ответы ожидаются.
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