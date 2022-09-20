Экономист: Казахстан запутался в отношениях с Россией

20 сентября 2022 в 19:22 Размер текста - 17 +

По словам экономиста Юрия Капштыка, отношения между РФ и Казахстаном вскоре нормализуются Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные санкции против РФ заставили Казахстан запутаться в отношениях с Россией. Об этом рассказал экономист Юрий Капштык. «Казахстан в данной ситуации — это нам все-таки дружественная страна, и она находится в достаточно сложном положении, когда уход многих брендовых компаний с российского рынка, приостановка деятельности, создают как раз именно для Казахстана экономическую привлекательность, для того что бы они направили свои инвестиционные проекты к ним. Для экономики страны это выгодно», — сообщил юрист. Его слова приводит Пятый канал. Тем самым он прокомментировал ситуацию с задержанием в Казахстане российских грузовиков с товарами из Европы из-за новых правил. Так он прокомментировал задержание российских грузовиков с товарами из Европы в Казахстане. Ранее появилась информация, что не меньше восьми автопоездов застряло на границе государства из-за новых правил. Тем не менее, по словам эксперта, делать преждевременные выводы еще рано и ситуация вскоре разрешится в пользу РФ. Ранее в Казахстане начали задерживать грузовики РФ с товарами из Европы. Власти Казахстана начали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы. США и страны Запада начали вводить санкции после того, как Россия начала спецоперацию на территории Украины. Тем не менее, в России одобрили параллельный импорт в ответ на западные санкции. С помощью этого способа можно ввозить в страну товары без разрешения правообладателя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные санкции против РФ заставили Казахстан запутаться в отношениях с Россией. Об этом рассказал экономист Юрий Капштык. «Казахстан в данной ситуации — это нам все-таки дружественная страна, и она находится в достаточно сложном положении, когда уход многих брендовых компаний с российского рынка, приостановка деятельности, создают как раз именно для Казахстана экономическую привлекательность, для того что бы они направили свои инвестиционные проекты к ним. Для экономики страны это выгодно», — сообщил юрист. Его слова приводит Пятый канал. Тем самым он прокомментировал ситуацию с задержанием в Казахстане российских грузовиков с товарами из Европы из-за новых правил. Так он прокомментировал задержание российских грузовиков с товарами из Европы в Казахстане. Ранее появилась информация, что не меньше восьми автопоездов застряло на границе государства из-за новых правил. Тем не менее, по словам эксперта, делать преждевременные выводы еще рано и ситуация вскоре разрешится в пользу РФ. Ранее в Казахстане начали задерживать грузовики РФ с товарами из Европы. Власти Казахстана начали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы. США и страны Запада начали вводить санкции после того, как Россия начала спецоперацию на территории Украины. Тем не менее, в России одобрили параллельный импорт в ответ на западные санкции. С помощью этого способа можно ввозить в страну товары без разрешения правообладателя.