В Тюмени эвакуированы посетители торгового центра «Магеллан». Об этом сообщают очевидцы на стене группы «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«Друзья, кто знает, что случилось у „Магеллана“? Наблюдается большое количество людей», — спросил анонимный автор публикации. К посту он приложил подтверждающее фото.
В комментариях к записи пользователи рассказали, что в торговом центре произошла пожарная эвакуация. «Пожарная эвакуация. Учебная», — сообщает Елена Бутц. «Противопожарная тренировка», — коротко прокомментировал Илья Толщин.
Администраторы торгового центра подтвердили корреспонденту информацию о тренировочной эвакуации. Учение проходит в плановом режиме.
Народ массово выходит на улицу
Соцсеть «ВКонтакте»
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В Тюмени эвакуированы посетители торгового центра «Магеллан». Об этом сообщают очевидцы на стене группы «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, кто знает, что случилось у „Магеллана“? Наблюдается большое количество людей», — спросил анонимный автор публикации. К посту он приложил подтверждающее фото. В комментариях к записи пользователи рассказали, что в торговом центре произошла пожарная эвакуация. «Пожарная эвакуация. Учебная», — сообщает Елена Бутц. «Противопожарная тренировка», — коротко прокомментировал Илья Толщин. Администраторы торгового центра подтвердили корреспонденту информацию о тренировочной эвакуации. Учение проходит в плановом режиме.