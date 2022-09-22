В Тюмени экстренно эвакуируют посетителей торгового центра. Фото

В Тюмени экстренно эвакуируют посетителей ТЦ «Магеллан»

23 сентября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

В Тюмени эвакуировали посетители торгового центра «Магеллан» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени эвакуированы посетители торгового центра «Магеллан». Об этом сообщают очевидцы на стене группы «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, кто знает, что случилось у „Магеллана“? Наблюдается большое количество людей», — спросил анонимный автор публикации. К посту он приложил подтверждающее фото. В комментариях к записи пользователи рассказали, что в торговом центре произошла пожарная эвакуация. «Пожарная эвакуация. Учебная», — сообщает Елена Бутц. «Противопожарная тренировка», — коротко прокомментировал Илья Толщин. Администраторы торгового центра подтвердили корреспонденту информацию о тренировочной эвакуации. Учение проходит в плановом режиме. Народ массово выходит на улицу Соцсеть «ВКонтакте»

В Тюмени эвакуированы посетители торгового центра «Магеллан». Об этом сообщают очевидцы на стене группы «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, кто знает, что случилось у „Магеллана“? Наблюдается большое количество людей», — спросил анонимный автор публикации. К посту он приложил подтверждающее фото. В комментариях к записи пользователи рассказали, что в торговом центре произошла пожарная эвакуация. «Пожарная эвакуация. Учебная», — сообщает Елена Бутц. «Противопожарная тренировка», — коротко прокомментировал Илья Толщин. Администраторы торгового центра подтвердили корреспонденту информацию о тренировочной эвакуации. Учение проходит в плановом режиме.