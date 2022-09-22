22 сентября 2022

В Тюмени экстренно эвакуируют посетителей торгового центра. Фото

В Тюмени экстренно эвакуируют посетителей ТЦ «Магеллан»
© Служба новостей «URA.RU»
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Район Академический. Екатеринбург, тревожная кнопка, эвакуация, экстренная связь
В Тюмени эвакуировали посетители торгового центра «Магеллан» Фото:

В Тюмени эвакуированы посетители торгового центра «Магеллан». Об этом сообщают очевидцы на стене группы «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, кто знает, что случилось у „Магеллана“? Наблюдается большое количество людей», — спросил анонимный автор публикации. К посту он приложил подтверждающее фото.

В комментариях к записи пользователи рассказали, что в торговом центре произошла пожарная эвакуация. «Пожарная эвакуация. Учебная», — сообщает Елена Бутц. «Противопожарная тренировка», — коротко прокомментировал Илья Толщин.

Администраторы торгового центра подтвердили корреспонденту информацию о тренировочной эвакуации. Учение проходит в плановом режиме.

Народ массово выходит на улицу

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В Тюмени эвакуированы посетители торгового центра «Магеллан». Об этом сообщают очевидцы на стене группы «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, кто знает, что случилось у „Магеллана“? Наблюдается большое количество людей», — спросил анонимный автор публикации. К посту он приложил подтверждающее фото. В комментариях к записи пользователи рассказали, что в торговом центре произошла пожарная эвакуация. «Пожарная эвакуация. Учебная», — сообщает Елена Бутц. «Противопожарная тренировка», — коротко прокомментировал Илья Толщин. Администраторы торгового центра подтвердили корреспонденту информацию о тренировочной эвакуации. Учение проходит в плановом режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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