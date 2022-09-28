В Запорожье открыли памятник Александру Невскому

28 сентября 2022 в 12:22 Размер текста - 17 +

Установку памятника Александру Невскому приурочили к референдуму Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Мелитополе Запорожской области открыли памятник князю Александру Невскому. Об этом URA.RU сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. «Инициатива была от церкви, затем собирали деньги на установку памятника. Мы не могли сделать этого при украинских властях. Была идея у всех, чтобы это было к референдуму. Мы понимали, что это знаковое событие, и оно не может быть без божьего промысла. При создании проекта мы взаимодействовали с православной церковью московского патриархата», — сказал Балицкий URA.RU. В Запорожской области прошел референдум о вхождении в состав России. По итогам 93,11% жителей проголосовали «за». Военные РФ освободили эту территорию в ходе спецоперации на Украине. После этого ВСУ неоднократно обстреливали регион, заявляли в Минобороны РФ.

В Мелитополе Запорожской области открыли памятник князю Александру Невскому. Об этом URA.RU сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. «Инициатива была от церкви, затем собирали деньги на установку памятника. Мы не могли сделать этого при украинских властях. Была идея у всех, чтобы это было к референдуму. Мы понимали, что это знаковое событие, и оно не может быть без божьего промысла. При создании проекта мы взаимодействовали с православной церковью московского патриархата», — сказал Балицкий URA.RU. В Запорожской области прошел референдум о вхождении в состав России. По итогам 93,11% жителей проголосовали «за». Военные РФ освободили эту территорию в ходе спецоперации на Украине. После этого ВСУ неоднократно обстреливали регион, заявляли в Минобороны РФ.