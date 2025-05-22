22 мая 2025

Трамп сделал шокирующее заявление об ожирении

Трамп: каждый пятый ребенок в США страдает избыточным весом
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп высказался о детском ожирении
Трамп высказался о детском ожирении Фото:

Каждый пятый ребенок в США страдает избыточным весом. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.

«Если в шестидесятые менее 5% детей страдали ожирением, сейчас — более 20%», — заявил Трамп, выступая перед собравшимися. Глава государства также отметил, что сегодня у 40% детей в США есть хотя бы одно хроническое заболевание. Кроме того, по данным президента, аутизм диагностируют у одного из 31 ребенка, хотя ранее этот показатель составлял всего 1 случай на 10 тысяч.

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Каждый пятый ребенок в США страдает избыточным весом. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп. «Если в шестидесятые менее 5% детей страдали ожирением, сейчас — более 20%», — заявил Трамп, выступая перед собравшимися. Глава государства также отметил, что сегодня у 40% детей в США есть хотя бы одно хроническое заболевание. Кроме того, по данным президента, аутизм диагностируют у одного из 31 ребенка, хотя ранее этот показатель составлял всего 1 случай на 10 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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