Курская область вступила в переходный период

Курское, брянское и белгородское приграничье вступило в переходный период. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства 22 мая, что власти компенсируют пострадавшим предприятиям в этих регионах расходы на оплату труда в период вынужденного простоя с января по июнь 2025 года. Как объяснили эксперты URA.RU, бизнес и люди на этой территории будут получать финансовую помощь от государства до тех пор, пока ситуация там полностью не нормализуется.
Мишустин в начале заседания сообщил, что важнейшей темой повестки является вопрос поддержки приграничных регионов. «Продолжаем оказывать помощь бизнесу в Курской, Белгородской и Брянской областях. На системной основе реализуем комплекс мер, чтобы компании сохранили свои производственные мощности, а индивидуальные предприниматели — свое дело», — подчеркнул премьер.
В районах, где действует режим свободной экономической зоны, есть льготы на уплату страховых взносов и отдельных налогов, дают гранты, лизинг на оборудование по пониженной ставке. За счет этого бизнесмены могут уменьшать расходы и направлять освободившиеся средства в оборот своей компании, отметил Мишустин.
«Также в этих российских субъектах выплачиваются субсидии для организаций, которые были вынуждены приостановить свою деятельность. Правительство направит на эти цели еще почти 620 млн рублей, чтобы компенсировать затраты в период простоя по причинам, не зависящим ни от них, ни от их сотрудников. На срок с января по июнь этого года», — резюмировал премьер.
Власти продолжают помогать бизнесу и людям в курском приграничье даже после изгнания ВСУ в апреле. Поскольку предприятия там переживают переходный период, им и их работникам нужна поддержка государства, чтобы удержаться на плаву, объяснил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.
«Конечно, сразу освобожденные земли не вернутся в прежнее состояние. Из-за действий противника есть разрушения, разорваны бизнес-процессы. К тому же, не стоит забывать, что территории, где находятся эти предприятия, нужно разминировать, прежде чем пускать туда людей работать. Чтобы никто не разорился, не обанкротился, а жители получали полагающиеся им по закону выплаты, правительство субсидирует простой бизнеса», — комментирует политолог.
Нужно помнить и о том, что боевые действия продолжаются: курское, брянское и белгородское приграничье остаются на переднем крае, что создает особые условия для ведения бизнеса, добавил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Нередко на эти территории пытаются зайти диверсионные группы ВСУ. Понятно, что это не способствует нормальной работе компаний, выполнению заказов, стабильному снабжению их сырьем и перевозке произведенной продукции. Власти учитывают эти моменты и будут выделять средства до тех пор, пока все не будет восстановлено. Усилия правительства сохранят потенциал малого и среднего предпринимательства в регионе и просто по-человечески поддержат людей, проживающих и работающих там», — подчеркнул эксперт.
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