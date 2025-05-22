22 мая 2025

PR-директор Бардаша прокомментировала арест артиста

PR-директор Бардаша: у него на Украине ничего не осталось
© Служба новостей «URA.RU»
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У артиста Юрия Бардаша нет никакого имущества на Украине
У артиста Юрия Бардаша нет никакого имущества на Украине Фото:

У продюсера Юрия Бардаша не осталось никакого имущества на территории Украины. Об этом URA.RU сообщила PR-директор продюсера, комментируя новость о конфискации его активов.

«О каком „имуществе“ идет речь — загадка. Юрий на протяжении трех лет объяснял, что у него ничего на Украине не осталось. Так что Винницкому городскому суду было бы неплохо сначала проверить сотрудников на компетенции, а уж потом выдавать какие-то „решения“. Впрочем, в этой новости есть и плюс: 23 мая на Первом канале стартует шоу Бардаша „Наша новая музыка“. Отличный получился пиар накануне запуска проекта», — рассказала URA.RU PR-директор артиста Виктория Разумова.

Ранее стало известно, что Винницкий городской суд Украины заочно вынес приговор украинскому и российскому продюсеру Юрию Бардашу, назначив ему 10 лет лишения свободы с последующей конфискацией имущества. Артиста признали виновным в «разжигании национальной и религиозной вражды» и в «проявлении негативного отношения к украинскому народу».

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У продюсера Юрия Бардаша не осталось никакого имущества на территории Украины. Об этом URA.RU сообщила PR-директор продюсера, комментируя новость о конфискации его активов. «О каком „имуществе“ идет речь — загадка. Юрий на протяжении трех лет объяснял, что у него ничего на Украине не осталось. Так что Винницкому городскому суду было бы неплохо сначала проверить сотрудников на компетенции, а уж потом выдавать какие-то „решения“. Впрочем, в этой новости есть и плюс: 23 мая на Первом канале стартует шоу Бардаша „Наша новая музыка“. Отличный получился пиар накануне запуска проекта», — рассказала URA.RU PR-директор артиста Виктория Разумова. Ранее стало известно, что Винницкий городской суд Украины заочно вынес приговор украинскому и российскому продюсеру Юрию Бардашу, назначив ему 10 лет лишения свободы с последующей конфискацией имущества. Артиста признали виновным в «разжигании национальной и религиозной вражды» и в «проявлении негативного отношения к украинскому народу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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