Трамп подтвердил свое участие в саммите НАТО в Гааге

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое участие в предстоящем саммите НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
«Его присутствие будет очень важным», — заявил Дик Схоф журналистам. По словам премьера, он и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассчитывали на визит президента США с самого начала подготовки форума, передает агентство Bloomberg.
Ожидается, что ключевой темой саммита станет формальное утверждение новой минимальной цели расходов для всех стран-членов альянса. Присутствие Дональда Трампа придаст дополнительный вес обсуждению финансовых обязательств государств НАТО и способно повлиять на согласование итоговых решений саммита.
Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп может отказаться от участия в саммите НАТО, если европейские страны не согласятся увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Новый посол США при НАТО Мэтью Витакер активно продвигает эту позицию на переговорах с союзниками, а эксперты отмечают, что подобные требования и угрозы бойкота являются частью давления Вашингтона на партнеров по альянсу.
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