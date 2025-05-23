Трамп подтвердил свое участие в саммите НАТО в Гааге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп приедет на саммит НАТО
Трамп приедет на саммит НАТО Фото:

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое участие в предстоящем саммите НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

«Его присутствие будет очень важным», — заявил Дик Схоф журналистам. По словам премьера, он и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассчитывали на визит президента США с самого начала подготовки форума, передает агентство Bloomberg.

Ожидается, что ключевой темой саммита станет формальное утверждение новой минимальной цели расходов для всех стран-членов альянса. Присутствие Дональда Трампа придаст дополнительный вес обсуждению финансовых обязательств государств НАТО и способно повлиять на согласование итоговых решений саммита.

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп может отказаться от участия в саммите НАТО, если европейские страны не согласятся увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Новый посол США при НАТО Мэтью Витакер активно продвигает эту позицию на переговорах с союзниками, а эксперты отмечают, что подобные требования и угрозы бойкота являются частью давления Вашингтона на партнеров по альянсу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое участие в предстоящем саммите НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. «Его присутствие будет очень важным», — заявил Дик Схоф журналистам. По словам премьера, он и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассчитывали на визит президента США с самого начала подготовки форума, передает агентство Bloomberg. Ожидается, что ключевой темой саммита станет формальное утверждение новой минимальной цели расходов для всех стран-членов альянса. Присутствие Дональда Трампа придаст дополнительный вес обсуждению финансовых обязательств государств НАТО и способно повлиять на согласование итоговых решений саммита. Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп может отказаться от участия в саммите НАТО, если европейские страны не согласятся увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Новый посол США при НАТО Мэтью Витакер активно продвигает эту позицию на переговорах с союзниками, а эксперты отмечают, что подобные требования и угрозы бойкота являются частью давления Вашингтона на партнеров по альянсу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...