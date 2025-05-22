Тарасова раскритиковала миллионную компенсацию за переход Жилиной в другую страну

Компенсация в размере одного миллиона рублей за переход фигуристки Вероники Жилиной под флаг другой страны является недостаточной. Об этом заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«Миллион рублей? Это только за платья. Тренеры стоят дороже. Думаю, спортсмены должны компенсировать стоимость своей подготовки при переходе в другие страны», — подчеркнула Тарасова изданию «ВсеПроСпорт».
Ранее 17-летняя Жилина заявила о намерении сменить спортивное гражданство на азербайджанское, но исполком ФФККР отклонил ее запрос. Жилина компенсировала расходы за два сезона — 2023/24 и 2024/25, а также за три календарных года, в течение которых она получала государственное финансирование как член расширенного состава сборной России.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отмечала, что спортсмены должны продолжать работать по своему профилю, и не идти в политику. Тарасова также добавила, что у нее самой никогда не было желания идти в политику. Она отметила, что считает преподавание и передачу опыта младшему поколению самой ценной работой для бывших спортсменов.
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