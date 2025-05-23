ЕС вводит пошлины для Украины

Страны Европейского союза с 6 июня вводят таможенные пошлины на украинскую сельскохозяйственную продукцию, поскольку принято решение не продлевать режим беспошлинного ввоза. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Увари.
«Страны ЕС утвердили меры переходного периода в ходе технического совещания», — отметил европейский представитель слова которого приводит издание Euractiv. Он уточнил, что Евросоюз не стал продлевать временный режим беспошлинного ввоза украинских товаров, который действовал ранее.
Ранее Евросоюз временно отменил тарифы на украинский импорт, однако в последние недели обсуждался возврат пошлин из-за недовольства европейских фермеров, особенно из Польши. Решение о введении новых тарифов, по данным европейских СМИ, может существенно повлиять на экономику Украины, поскольку отменяются специальные торговые условия, действовавшие до этого времени.
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