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00:22
Собянин: ПВО РФ сбила еще три беспилотника на подлете к Москве
00:13
Фонд жены Зеленского опубликовал ужасающую статистику
00:04
В ХМАО таксист отказал в поездке русскому пассажиру. Видео
«Буферная зона — это Харьковская и Сумская области»: эксперты описали URA.RU, как она может выглядеть. Карта
00:00
Росавиация закрыла Домодедово на вылет и прилет
00:00
Украинский суд приговорил известного продюсера к 10 годам тюрьмы
22 мая 2025
23:57
В Екатеринбурге машина сбила девушку на самокате, пострадавшую не удалось спасти. Видео
Буферную зону вдоль границы с Украиной защитят «Орешниками»
23:50
Небензя: Киев развязал настоящий террор против российских представителей СМИ
23:45
Буферная зона на границе с Украиной и массовые атаки дронов: главное об СВО на 22 мая
23:45
Бастрыкин потребовал доклад по делу об издевательствах над детьми со стороны воспитателя в ЯНАО
1
Создание буферной зоны на границе с Украиной и террор ВСУ: о чем заявил Путин на совещании с правительством
23:39
«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение
23:26
Гладков попросил у Путина три миллиарда на четыре деревни
23:22
Залужный сделал шокирующее заявление по границам 1991 года
Путин провел секретное совещание из-за риска коллапса экономики
23:18
Мэр Челябинска Лошкин показал свою пробежку в городском бору. Видео
23:17
Пунктик на кроссовках и цацки за миллион: в какие бренды одеваются тюменские чиновники. Фото, видео
23:15
URA.RU стало самым цитируемым агентством в Свердловской области
Путин пригласил к себе 26 человек — от водителей до министров
22:57
Меркель назвала причины краха Европы
1
22:54
Редакция URA.RU наградила авторов лучших Telegram-каналов
22:52
В Пермском крае предприниматель скрыл от налоговой 120 млн рублей
Возможные изменения в Конституции РФ и обмен пленными с Украиной: о чем рассказал Песков журналистам 22 мая
22:50
Более полутора сотен беспилотников уничтожены над РФ
22:48
Правительство РФ ужесточило требования к экспортерам
1
22:41
Путин спросил министра сельского хозяйства о стабилизации цен на продукты
3
Курская область вступила в переходный период
22:40
В Екатеринбурге «гонщик» потерял управление и влетел в припаркованные иномарки. Фото
22:36
Гонка за Марс и войны будущего: объявлены главные темы грядущего «Форума будущего 2050»
22:34
В Курганской области продлили запрет на посещение лесов
«Такой публичный разнос и увольнение — редкость»: главное о задержанном вице-губернаторе Краснодарского края
22:34
Стали известны планы Трампа на лето
1
22:31
Суд в Испании засекретил следствие по убийству экс-советника Януковича
22:30
Эксперт объяснил, как ВСУ смогут преодолеть буферную зону, которую создают российские военные
2
Путин озадачил чиновников, хамящих обычным людям
22:30
Где именно будет проходить буферная зона на границе с Украиной
22:27
Стала известна сколько денег получили игроки «Локомотива» за победу в Кубке Гагарина
2
22:24
Богомаз сообщил о мощной атаке ВСУ на Брянскую область
Губернаторы будут хитрить со статистикой ради KPI по рождаемости
22:23
Какая глубина будет у буферной зоны на границе с Украиной, о которой сказал Путин
22:14
Силы ПВО отразили атаку восьми беспилотников на Москву
22:08
Сильный ветер ожидается в Курганской области
В голове «Родины-матери» умер московский ректор: кто он и как это произошло
22:05
Украина призвала страны Европы поделиться своим ВВП ради помощи ВСУ
1
22:01
История 17-летней мамы из Кургана выйдет в новом выпуске «Мама в 16»
22:00
Скандалы с коллегами, роман с Нагиевым и борьба с алкоголем: Ларисе Гузеевой — 66
В Брянской области есть погибший, а в Рязани ВСУ атакуют НПЗ: последствия атак Украины. Фоторепортаж
21:49
Восемь мирных жителей ранены: Украина обстреляла поселок в ДНР
21:39
Приостановлена работа аэропорта в Нижнем Новгороде
21:32
«Пострадали дети»: ВСУ нанесли удар по Льгову Курской области
1
Россию накрыла вторая волна атак беспилотников ВСУ. Онлайн-трансляция
21:29
Легенду балета Юрия Владимирова похоронили в Москве. Фоторепортаж
21:25
В Сургуте появятся новые большие автобусы на газе
21:24
В свердловском городе, оскандалившемся на всю страну, запустили мирный план Паслера
Что известно о беспилотнике «Лютый», которым ВСУ массово атаковали российские регионы. Инфографика
21:22
Отчет по бюджету ЯНАО и поворот в деле осужденного судьи: события 22 мая на Ямале
21:19
Герой посмертно: Путин наградил белгородского бойца медалью за спасение людей
21:12
Депутата Госдумы Шипулина окончательно лишили золотой медали Олимпиады-2014
2
В каких регионах России отключили мобильную связь: массированная атака ВСУ повлияла на работу интернета
21:07
В США рассказали о погибших при падении самолета на жилой район в Калифорнии
21:04
Что посмотреть: насколько зловещим вышел новый «Пункт назначения»
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21:00
«Доктрина фекальной войны»: как «черные» технологи фантазировали на свердловских выборах. Фото
Когда россиянам ждать следующих отключений мобильной связи: комментарий профессора НИУ МИЭТ
20:59
Университетские кланы ХМАО: как вузовские связи задают тон окружной политике
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20:59
«Покайтесь»: Володин высказался о предложении КПРФ переименовать Волгоград
5
20:55
В Кургане уволился директор фонда ОМС и отремонтируют мост на трассе: главное за 22 мая
1
«Все из-за Зеленского»: как жители регионов РФ отреагировали на массовую атаку ВСУ
20:53
У «Урала» появился шанс вернуться в РПЛ, несмотря на провальный сезон
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20:48
Вучич обсудил с Зеленским сотрудничество между Сербией и Украиной
20:46
Пермский завод — производитель бурового оборудования снизил прибыль
Что делать в случае атаки беспилотников: инструкция и советы. Инфографика
20:45
Мэр из ЯНАО заработал первые деньги на ремонте. Видео
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20:45
Махнем не глядя: как сложились судьбы челябинских чиновников, сменивших власть на бизнес
20:44
Россиянин, помогавший сыну экс-губернатора Красноярского края сбежать из Италии, получил срок
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20:43
Путин присвоил тюменцу почетное звание
20:35
Макрон объявил о сотрудничестве с Китаем по Украине
20:32
Пострадавший при ударе дрона курский чиновник попросил Путина об одной важной вещи
20:30
Строительство огромных терм в Екатеринбурге поддержало правительство РФ: рендеры
2
20:26
Музей «Сталинградская битва» подтвердил смерть ректора в монументе «Родина-мать»
20:25
Врачи обнаружили редкую опухоль на сердце жительницы ХМАО
20:21
Депутат-взяточник из Троицка проведет в колонии строгого режима пять лет
20:20
«Самый засекреченный чиновник ХМАО»: что известно о новом главе департамента регбезопасности Шпанове
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20:19
Путин: российская армия создает буферную зону на границе с Украиной
20:18
В Минсельхозе рассказали, когда снизятся цены на картофель и овощи
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20:16
В политике ЯНАО происходит омоложение: кто меняет ландшафт власти
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20:15
Курганца лишили прав за то, что он скрывал номера своей машины от камер
20:12
Депутаты-газовики пропустили очное заседание заксобрания ЯНАО
20:11
Паслер лично проверил стройку на месте бывшей воинской части в Нижнем Тагиле. Фото
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Россия получила от Украины список на обмен пленными «1000 на 1000»
20:05
Путин: жители приграничных регионов нуждаются в особой поддержке
20:03
Новый мэр из ХМАО отправил подчиненных на уборку города
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19:58
Якушев: на праймериз ЕР в первый день проголосовал миллион избирателей
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19:57
«Было не менее девяти выстрелов»: появились подробности убийства экс-советника Януковича в Испании
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19:55
Не слипнется: на набережной Тобола в Кургане будут продавать сладости
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19:54
Тюмень в июне зальет дождями
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Власти Нефтеюганска (ХМАО) подверглись информатаке из-за фейков. Инсайд
19:51
Какие овощи отлично растут в тени: полный список и советы по выращиванию
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19:48
Путин: российские военные создают буферную зону на границе с Украиной
19:41
Путин лично позвонил неоднократно раненому от ВСУ главе Беловского района Курской области
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Губернатор ХМАО назначил главу ключевого департамента, ответственного за безопасность
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Спасатели на курганских вездеходах «Бурлак» помогли туристам за Полярным кругом. Фото
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Житель ХМАО пойдет под суд за контрабанду таблеток против эпилепсии из Индии
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19:25
В США самолет рухнул на жилые дома, где живут военные. Видео
19:23
«Разрушается на глазах»: прокуратура потребовала отремонтировать стелу «Екатеринбург»
19:20
Пермский государственный национальный исследовательский университет повышает цены на обучение
19:20
Челябинский военврач-банкрот заявил в полицию на своего управляющего
3
19:16
Нового директора Тюменского драмтеатра назначат ближе к осени
19:15
На курганской набережной установят вендинговый автомат с фотоуслугами
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19:14
Дополнительные рейсы ввели через главную переправу ЯНАО
19:11
В Германии рассказали о главных страхах из-за сделки России и США
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19:07
Путин вручил награду худруку Пермской краевой музыкальной школы
18:58
Богомаз: в Брянской области уничтожено более десяти дронов ВСУ
18:56
Сотрудники ЦРУ ранили женщину у штаб-квартиры агентства в Вирджинии
18:51
В ХМАО затопило почти 200 дач из-за половодья
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18:51
Рейтинг самых редких и ярких байков в Челябинске. Фото
18:50
Губернатор Шумков наградил четверых курганских бизнесменов почетными званиями. Список
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18:48
Как аутсайдеры АПЛ стали героями еврокубков: итоговый обзор Лиги Европы 2024/25
18:46
Гособвинение запросило десять лет колонии блогерше Битмаме
18:45
«Кровавое нападение»: в берлинской школе 11-летнего мальчика попытались зарезать
18:44
Мигранты рвутся в Тюменскую область
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18:44
Отставку осужденного за незаконный оборот оружия судьи из ЯНАО Раенгулова могут приостановить
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18:43
Паслер решит главную проблему «Уралвагонзавода». Фото
4
18:42
В Минздраве назвали неожиданную причину развития инфаркта и инсульта
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18:39
Зислис: генменеджер Волков остается в «Тракторе»
1
18:38
«ТВ-3» отреагировал на иск тагильчанки из-за нерабочей магии
1
18:36
Собянин: военные сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву
2
18:35
Губернатор ЯНАО Артюхов навестил в госпитале ямальцев, сражавшихся на Курском направлении. Фото
18:31
Вахтовикам в ЯНАО обещают платить по 220 тысяч рублей в месяц
18:30
Мороженое рекордно подорожало в Свердловской области. Инфографика
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18:29
Мишустин раскрыл, сколько денег будут получать беременные студентки
18:25
В Перми героине фотосессии на фоне православных крестов грозит уголовное дело
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18:24
Тюменская область произвела в три раза больше куриных яиц, чем нужно ее жителям
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18:23
Школьница из ХМАО получила особую награду за спасение брата и сестры при пожаре. Фото
18:22
Стелу «Курган — город трудовой доблести» разрабатывает известный скульптор из Москвы Стритович. Фото
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Для максимального урожая: как сажать цветную капусту по лунному календарю в 2025
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Песков: Россия передала Киеву список на обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
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Челябинский губернатор Текслер подписал новое соглашение с Беларусью
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В ЦРУ произошла стрельба
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Пожар скважин на месторождении «Харампурнефтегаза» успокоился через 10 дней
18:10
«Пусть пьют свое у себя»: курганский миллиардер Ильтяков высказался о захвате рынка РФ китайским пивом
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18:08
«Глупость человеческая»: отец шоумена Реввы прокомментировал получение сыном гражданства РФ
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18:05
СК возбудил уголовное дело на мать 10-летнего ребенка, отругавшую его в ПВЗ. Видео
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18:04
Сын бывшего начальника ГАИ вышел из СИЗО Екатеринбурга
3
18:02
Жителей Нового Уренгоя зовут на общегородской субботник
1
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Полиция в Перми проверяет откровенную фотосессию на фоне православных крестов
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17:55
В Академическом появится крупнейший медкластер на Среднем Урале. Фото
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17:55
Водитель главного танкового завода РФ получил орден от Путина. Видео
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17:54
Холдинг «Восток» подарил ветеранам из Курганской области и Сургута электричество
17:51
Курганцам предлагают улететь в Санкт-Петербург по цене двух килограмм клубники
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17:49
В Тюмени подросток на мотоцикле столкнул иномарку в кювет. Фото
17:48
В соцсетях распространили фейковый приказ о лечении солдат СВО в КНДР
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В «Столото» раскрыли, на что потратили выигрыш лотерейные миллиардеры из Тюмени. Эксклюзив
17:45
Собянин: ПВО сбила новую партию украинских дронов, летевших к Москве
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17:38
«Пример подаете вы»: Путин вручил высшие награды страны 20 россиянам
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17:37
Гроза парализовала работу мэрии и гордумы в ХМАО. Видео
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17:32
В МИД РФ обеспокоены созданием США системы «Золотой купол»
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17:28
В ХМАО нашли тело охотника, пропавшего больше 10 дней назад
17:27
В Челябинске за месяц взлетели цены на вторичные квартиры
2
17:26
Жители Перми ринулись скупать водонагреватели
2
17:26
«Киев не готов»: в Польше заявили о бессмысленности разговоров о вступлении Украины в НАТО
17:26
Протоиерей челябинского храма ищет горожанина, спасшего церковь от пожара
2
17:26
Курганские школьники управляли беспилотниками на турнире «Небесный форсаж». Фото
4
17:26
Подходит для любого возраста и физической подготовки: как гольф в Челябинске стал доступным видом спорта
17:20
Операцию по спасению котика провели сотрудники «Ямалспаса». Фото, видео
1
17:18
Пермяк вырубил сотни деревьев в уральской тайге
17:18
Путин впервые с момента начала СВО наградил женщину званием Героя России
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17:15
Хинштейн: ВСУ ударили по магазину в Курской области, есть пострадавшие
17:09
«У меня были дыры в ноге»: тюменка пострадала от рук горе-косметолога. Фото, видео
3
17:08
Росавиация: в московских аэропортах задержаны почти 40 рейсов
17:04
Свердловчанина, убившего знакомого из-за снега, отправили в колонию
17:02
Челябинский губернатор Текслер назначил VIP-чиновника регионального правительства
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17:00
Публично уволенного краснодарским губернатором заместителя задержали. Видео
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17:00
В Екатеринбурге закроют скандальный центр для мигрантов. Фото, видео
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16:57
Челябинского военного, попавшегося с наркотиками, оставили на свободе
16:57
Вдова Караченцова Поргина раскрыла любимое направление для отдыха
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16:57
В Кургане после жары сильно похолодает
16:56
Рябков ответил на вопрос о дате и месте проведения саммита России и США
16:53
На Челябинскую область надвигается шторм
16:51
Сотни вооруженных бойцов схлестнулись в жесткой схватке под Екатеринбургом. Фото
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16:48
В районе Домодедово сбиты беспилотники ВСУ
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Путин вручил Лаврову высшую награду страны
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Кто такой Валерий Киселев, назначенный начальником ГУС Тюменской области
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16:37
В ЯНАО подросток нашел чужую банковскую карту и стал подозреваемым в краже
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16:37
Российские войска взяли новый населенный пункт в ДНР
16:35
В Челябинске не стали отменять популярную маршрутку
16:33
Новому начальнику ГУС Тюменской области прочат карьерные перспективы
16:32
В Минобороны РФ подтвердили атаку полутысячи дронов ВСУ чуть более чем за сутки
16:27
В курганском округе построили новый акушерский пункт. Фото
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16:27
Российские ПВО сбили 485 беспилотников
16:25
Женщина родила в машине на трассе под Екатеринбургом. Фото
16:24
Собянин: над Москвой сбито еще три беспилотника
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Что известно о курганском заводе бизнесмена Баскаля, на котором за три месяца пострадали несколько работников
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16:22
Освобожден населенный пункт Новая Полтавка в ДНР
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В Екатеринбурге показали: будущее предприятий — за роботами. Фото
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16:20
В Европе раскрыли детали нового пакета санкций против России
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16:17
На Свердловском проспекте в Челябинске перекрыли движение еще на одном участке. Схема
16:12
Суд о взыскании 932 миллионов рублей с ЧМК пройдет в закрытом режиме
16:11
«Уволились по собственной инициативе»: в постпредстве Паслера в Москве опровергли информацию об отставках
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16:09
Mash: беспилотники ВСУ атакуют рязанский НПЗ
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16:06
Власти Полтавы снесли памятник Петру I
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В Кургане извращенца, который приставал к детям, заключили под стражу. Видео
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Депутат думы ХМАО досрочно сложил мандат
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Историк из ЯНАО покорил TikTok своей харизмой. Видео
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В Кургане снесут многоквартирный дом в Восточном районе. Фото
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Стало известно, кто умер внутри статуи в Волгограде
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Руководитель «Справедливой России» в ХМАО переизбрался на пост
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В Тюмени студентка закурила электронку, сев в кресло самолета
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«Запад подталкивает Киев к терроризму»: в МИД РФ отреагировали на атаки беспилотников ВСУ
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Лидер тюменской ЛДПР спустя 6 лет вернулся в зал заседаний Госдумы. Фото
15:42
Песков: сообщения СМИ о диалоге Путина и Трампа расходятся с данными Москвы
15:41
В Кургане открыли бесплатный летний кинотеатр. Фото
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Жителя Архангельска задержали по подозрению в госизмене
15:37
Бои на границе ДНР и Запорожья, скорое освобождение ЛНР — карта СВО 22 мая
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Останина: в Госдуме готовы оспорить законность распада СССР
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В Тюмени назван самый богатый главврач, его зарплата составляет почти полмиллиона рублей
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15:30
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина проверить Ельцин Центр
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Последний звонок 2025: что подарить и как поздравить учителей
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Shot: в Волгограде нашли труп в скульптуре «Родина-мать зовет!»
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15:27
Уничтожен гражданский автомобиль: ВСУ нанесли артобстрел по городу в Запорожской области. Видео
15:25
В Кургане участник СВО получил медаль «За отвагу». Фото
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В городе ХМАО перекроют центральные дороги из-за последнего звонка. Карта
15:23
В Челябинске обвалились цены на дома и коттеджи. Инфографика
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15:22
В детском пюре популярной марки обнаружили опасные бактерии
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15:21
Кремль внес конкретику по второму раунду переговоров в Ватикане
1
15:20
Двое погибли, трое ранены: с начала года на заводе курганского бизнесмена Баскаля произошло три ЧП
15:20
«Раиса Васильевна», чеченский и запеченный русский: какие необычные роллы попробовать в Курганской области
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15:19
Директор курганского фонда ОМС уволился после 15 лет руководства
15:18
В аэропорту Иваново введены временные ограничения
15:17
Полуголая пермская модель сделала фотосессию на фоне православного креста
1
15:16
В Перми учителя уволили за избиение ребенка
1
15:15
«Страна.ua»: десятки украинцев столпились у военкомата в Одессе ради отсрочки
15:15
В Шадринске резко похолодает, и поднимется сильный ветер
15:12
В Кремле прокомментировали URA.RU возможные поправки в Конституцию
4
15:12
В курортном районе Челябинской области начинается купальный сезон
15:09
«Стреляют себе в ногу»: Москва отреагировала на повышение пошлин на азотные удобрения из РФ
1
15:05
В Кремле призвали «трезво смотреть» на возвращение иностранных компаний в Россию
15:05
Пассажиры более 150 рейсов в Москве не смогли вовремя улететь из-за атак ВСУ
15:04
Искусственный интеллект не даст тюменским школьникам списать на ЕГЭ
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15:04
ХК «Трактор» не может улететь из Ярославля из-за атаки беспилотников
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15:02
Путин определился с новым спецпредставителем по вопросам космоса
15:00
Песков объяснил, почему пока не называют сроков рекордного обмена пленными
1
15:00
«Кресты превращаются в ромбик»: Песков вмешался в дискуссию с гербом на сайте Кремля
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15:00
В Кремле рассказали о планах Путина съездить в Донецк и Луганск
15:00
Самые сложные уголовные дела и вызовы руководителей пермского главка МВД
15:00
Парламентарии ЯНАО приняли пакет законов на заседании Заксо: основные решения
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Осужденный экс-глава «Курганавтодора» Ганин нашел новую работу
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Когда и как сажать мяту по лунному календарю в мае и июне 2025 года
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В ХМАО продают огромный завод с фермой за 140 миллионов рублей. Фото
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Екатеринбургский девелопер раскрыл первые подробности о ЖК на месте легендарного рынка
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США проверят, куда Украина потратила полученную от страны военную помощь
14:55
Курганцы не поддержали идею введения налога для неработающих
14:51
Россияне оценили эффективность проекта Путина по развитию молодежи
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В Перми и окрестностях отключат теле- и радиовещание
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Челябинские участники СВО смогут бессрочно получить выплаты за ранение
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В центре Екатеринбурга перекроют несколько улиц. Карта
14:48
В России детям будет сложнее купить энергетик
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Самые дешевые специальности в вузах Тюмени. Список
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14:45
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