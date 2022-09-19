Глава ГСА Запорожья Рогов: два человека погибли при обстреле ВСУ из РСЗО HIMARS

20 сентября 2022 в 00:47 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли пгт Пришиб в Запорожье из РСЗО HIMARS, сообщил Владимир Рогов Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два мирных жителя поселка городского типа Пришиб в Запорожской области погибли при обстреле украинских националистов из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Боевики ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пгт Пришиб. В результате обстрела погибли два человека — женщины, три получили тяжелые ранения», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Также он добавил, что при обстреле была уничтожена сельскохозяйственная техника, разрушен частный склад с зерном и пять зданий свинофермы. «Украинская сторона продолжает терроризировать мирное население Запорожской области, совершая обстрелы объектов, которые <…> не являются военными», — резюмировал Рогов. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о попытке прорыва ВСУ в город Кременная в ЛНР. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил о 25 пострадавших мирных жителях при обстреле Донецка оружием НАТО. Депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов назвал главную ошибку России в спецоперации на Украине. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается восемь лет. США и Европа не согласились с этим и начали активно помогать Киеву, предоставляя экономическую помощь и вооружение. Однако ВС РФ уничтожают иностранное оружие и украинских националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Два мирных жителя поселка городского типа Пришиб в Запорожской области погибли при обстреле украинских националистов из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Боевики ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пгт Пришиб. В результате обстрела погибли два человека — женщины, три получили тяжелые ранения», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Также он добавил, что при обстреле была уничтожена сельскохозяйственная техника, разрушен частный склад с зерном и пять зданий свинофермы. «Украинская сторона продолжает терроризировать мирное население Запорожской области, совершая обстрелы объектов, которые <…> не являются военными», — резюмировал Рогов. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о попытке прорыва ВСУ в город Кременная в ЛНР. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил о 25 пострадавших мирных жителях при обстреле Донецка оружием НАТО. Депутат Госдумы РФ Геннадий Зюганов назвал главную ошибку России в спецоперации на Украине. Россия проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины и спасению людей Донбасса от геноцида киевского режима, который продолжается восемь лет. США и Европа не согласились с этим и начали активно помогать Киеву, предоставляя экономическую помощь и вооружение. Однако ВС РФ уничтожают иностранное оружие и украинских националистов.