G7 пригрозила ужесточить санкции против России

Страны «Большой Семерки» пригрозили ужесточить санкции против России, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине. Об этом говорится в коммюнике министров финансов и глав центробанков стран G7, принятом по итогам встречи в Канаде.
«Мы приветствуем продолжающиеся усилия, нацеленные на прекращение огня. Если такое прекращение огня не будет согласовано, то мы продолжим изучать все возможные варианты действий, включая те, которые призваны максимально усилить давление, вроде дальнейшего ужесточения санкций [против РФ]», — говорится в сообщении G7.
Ранее европейские союзники Украины обсуждали возможность введения санкций против газопровода «Северный поток-2» и его блокировки в случае отказа России от 30-дневного прекращения огня. Эта мера требует согласия всех стран ЕС и может существенно повлиять на энергетическую безопасность Европы.
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