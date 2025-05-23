Адвокат объяснил, за что можно засудить работодателя

Работодатели могут понести не только административную, но и уголовную ответственность за неоформление трудового договора или за отказ в приеме на работу определенных категорий граждан. Об этом говорит адвокат Константин Шипило.
«Уголовный кодекс РФ содержит целый перечень статей, предусматривающих привлечение должностных лиц работодателя к уголовной ответственности, в том числе, за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — рассказал Шипило изданию «Прайм». В случае выявления данного нарушения Рострудом или прокуратурой, работодателю может грозить штраф в размере до 100 тысяч рублей.
Кроме того, закон регулирует порядок выплаты работнику компенсации за вынужденный простой, если увольнение было признано незаконным или при несвоевременной выдаче трудовой книжки. Уголовное наказание возможно за необоснованный отказ в приеме на работу по причинам достижения предпенсионного возраста, беременности или наличия маленьких детей — если такие факты будут доказаны.
Ранее работодателей уже предупреждали о серьезной административной ответственности за привлечение к труду иностранных граждан без необходимых документов. Штрафы для юридических лиц могут достигать 1 миллиона рублей за каждого нелегального работника. Кроме того, президент России Владимир Путин продлил до 10 сентября срок, в течение которого иностранцы, нарушившие миграционные правила, могут легализовать свое положение или покинуть страну.
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