Китай заинтересовался исконно русским проектом

Китай проявляет растущий интерес к Северному морскому пути (СМП) на фоне обострения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом «Известиям» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
«Для КНР этот маршрут важен по стратегическим причинам. СМП на 40% короче Южного пути и служит альтернативой в случае конфликтов в Южно-Китайском море», — сообщил Чекунков газете «Известия».
Однако издание отмечает, что пока Китай не спешит с крупными инвестициями в арктический проект, хотя активность китайских компаний на СМП растет — в 2024 году число их рейсов почти удвоилось. Как пояснил эксперт ИМЭМО РАН Сергей Луконин, Пекин полностью переключится на СМП лишь при серьезном конфликте в Тихом океане. Пока маршрут остается для Китая одним из способов снизить риски.
Президент России Владимир Путин не раз призывал иностранные компании и государства активнее использовать потенциал Северного морского пути, который открывает новые возможности для международной торговли. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что на обновление торгового флота в стране направят более полутриллиона рублей. В условиях западных санкций наращивание флота имеет ключевое значение для перевозок грузов по Северному морскому пути.
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