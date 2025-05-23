Китай заинтересовался исконно русским проектом

Китай заинтересовался Северным морским путем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китай проявляет растущий интерес к СМП на фоне обострения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Китай проявляет растущий интерес к СМП на фоне обострения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе Фото:

Китай проявляет растущий интерес к Северному морскому пути (СМП) на фоне обострения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом «Известиям» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Для КНР этот маршрут важен по стратегическим причинам. СМП на 40% короче Южного пути и служит альтернативой в случае конфликтов в Южно-Китайском море», — сообщил Чекунков газете «Известия»

Однако издание отмечает, что пока Китай не спешит с крупными инвестициями в арктический проект, хотя активность китайских компаний на СМП растет — в 2024 году число их рейсов почти удвоилось. Как пояснил эксперт ИМЭМО РАН Сергей Луконин, Пекин полностью переключится на СМП лишь при серьезном конфликте в Тихом океане. Пока маршрут остается для Китая одним из способов снизить риски.

Президент России Владимир Путин не раз призывал иностранные компании и государства активнее использовать потенциал Северного морского пути, который открывает новые возможности для международной торговли. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что на обновление торгового флота в стране направят более полутриллиона рублей. В условиях западных санкций наращивание флота имеет ключевое значение для перевозок грузов по Северному морскому пути.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китай проявляет растущий интерес к Северному морскому пути (СМП) на фоне обострения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом «Известиям» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. «Для КНР этот маршрут важен по стратегическим причинам. СМП на 40% короче Южного пути и служит альтернативой в случае конфликтов в Южно-Китайском море», — сообщил Чекунков газете «Известия».  Однако издание отмечает, что пока Китай не спешит с крупными инвестициями в арктический проект, хотя активность китайских компаний на СМП растет — в 2024 году число их рейсов почти удвоилось. Как пояснил эксперт ИМЭМО РАН Сергей Луконин, Пекин полностью переключится на СМП лишь при серьезном конфликте в Тихом океане. Пока маршрут остается для Китая одним из способов снизить риски. Президент России Владимир Путин не раз призывал иностранные компании и государства активнее использовать потенциал Северного морского пути, который открывает новые возможности для международной торговли. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что на обновление торгового флота в стране направят более полутриллиона рублей. В условиях западных санкций наращивание флота имеет ключевое значение для перевозок грузов по Северному морскому пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...