Трамп вел себя, как мафиози во время переговоров с Украиной

Президент США Дональд Трамп давил на украинскую делегацию во время переговоров о сырьевой сделке. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.
«Это был спокойный разговор, как в фильме о мафии, в которых люди в темных костюмах тихо решают вопросы жизни и смерти. Конечно, мы видели все публикации президента Трампа в Truth Social. Но если убрать из этого эмоции, это просто указывало на сильную заинтересованность в данном соглашении здесь и сейчас», — отметил Качка передает британская газета The Times.
Ранее Дональд Трамп уже отмечал, что после встречи с Владимиром Зеленским в Риме украинский президент стал более сдержанным и выразил готовность к заключению сделки, однако не уточнил, идет ли речь о соглашении по сырьевым ресурсам или о мирных переговорах по Украине. Также Трамп заявлял, что Зеленский готов рассматривать уступки по статусу Крыма ради достижения мира.
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