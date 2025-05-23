В МИД РФ допустили переговоры РФ с Украиной в Ватикане

В Министерстве иностранных дел России не исключили, что новый раунд переговоров с Украиной может пройти в Ватикане. Окончательное решение о месте проведения встречи пока не принято. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.
«Шансы такие есть, но это всегда вопрос обоюдного желания сторон. Есть формат под названием „переговоры о переговорах“, на которых предварительно согласовываются место проведения, повестка, тематика, оговариваются рамки состава делегаций. Потенциально не только Рим может рассматриваться в качестве площадки для ведения переговоров, но только исключительно после взаимного согласования сторон», — передают «Известия» .
Ранее Папа Римский предлагал провести переговоры между президентами России и Украины в Ватикане, и эта инициатива была встречена положительно в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что решение о месте встречи еще не принято и оно должно быть согласовано всеми сторонами. Ватикан традиционно выражает готовность содействовать мирному диалогу между странами.
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