22 мая 2025

Дроны ВСУ третий день пытаются атаковать Москву и российские регионы. Онлайн-трансляция

Собянин: ПВО сбила шесть беспилотников на подлете к Москве
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Украина атакует беспилотниками разные регионы России, в том числе и Москву
Украина атакует беспилотниками разные регионы России, в том числе и Москву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 23 мая несколько регионов России подверглись многочисленным атакам беспилотников ВСУ. Кроме того, в столичных аэропортах вводятся временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Подробнее, где сбивают дроны ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.

02:50 Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

03:17 Самолеты, летевшие во Внуково, перенаправлены на запасной аэродром в Пулково, сообщает 78.ru. Три рейса авиакомпании Turkish Airlines были перенаправлены в Пулково, рейс Петербург— Москва был вынужден вернуться в аэропорт отправления. Рейс авиакомпании Pegasus, следовавший из Стамбула, также сменил курс на Пулково

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В ночь на 23 мая несколько регионов России подверглись многочисленным атакам беспилотников ВСУ. Кроме того, в столичных аэропортах вводятся временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Подробнее, где сбивают дроны ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU. 02:50 Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 03:17 Самолеты, летевшие во Внуково, перенаправлены на запасной аэродром в Пулково, сообщает 78.ru. Три рейса авиакомпании Turkish Airlines были перенаправлены в Пулково, рейс Петербург— Москва был вынужден вернуться в аэропорт отправления. Рейс авиакомпании Pegasus, следовавший из Стамбула, также сменил курс на Пулково
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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