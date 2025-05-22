В ночь на 23 мая несколько регионов России подверглись многочисленным атакам беспилотников ВСУ. Кроме того, в столичных аэропортах вводятся временные ограничения на взлет и посадку самолетов. Подробнее, где сбивают дроны ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.
02:50 Системы противовоздушной обороны Министерства обороны России сбили шесть беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
03:17 Самолеты, летевшие во Внуково, перенаправлены на запасной аэродром в Пулково, сообщает 78.ru. Три рейса авиакомпании Turkish Airlines были перенаправлены в Пулково, рейс Петербург— Москва был вынужден вернуться в аэропорт отправления. Рейс авиакомпании Pegasus, следовавший из Стамбула, также сменил курс на Пулково
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