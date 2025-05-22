Трампу необходимо усилить давление на РФ для достижения мира на Украине. Об этом рассказала бывший посол США на Украине Бриджит Бринк.
«Я считаю, что единственный способ достичь целей администрации президента США по прекращению войны — это <…>оказать давление на Россию <…>Я советую Трампу немедленно ввести больше санкций», — заявила Бринк в интервью CNN. Она также напомнила о позиции бывшего президента Дональда Трампа относительно урегулирования ситуации. Бринк покинула пост посла США на Украине из-за давления Трампа на Киев.
Ранее эксперты связывали стремление Дональда Трампа к сближению с Россией с его интересом к возобновлению деловых отношений с Москвой, отмечая, что в переговорах по Украине он оказывает большее давление на Киев, чем на РФ. Представители Госдепартамента также заявляли о прекращении посредничества США в урегулировании конфликта, подчеркнув необходимость прямого диалога между Россией и Украиной.
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