Лавров поинтересовался у журналиста Зарубина, кто пустил его в Кремль

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил над журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Ситуация произошла после церемонии вручения высших государственных наград в Кремле. Журналист хотел задать вопрос главе МИДа, но Лавров его опередил и первым в шутку спросил у Зарубина, как он тут оказался. Об этом сообщает издание LIFE.
Курьезный момент произошел в тот момент, когда Лавров находился в зале Кремля вместе с главредом медиагруппы «Россия сегодня». После того, как Маргарита Симоньян заметила приближающегося к ним журналиста, она предупредила министра: «Зарубин», — сказала она, а затем добавила еще несколько слов вполголоса. Когда Зарубин начал задавать свой вопрос, Лавров с улыбкой опередил его: «Как вас сюда пустили-то?» — поинтересовался министр и рассмеялся вместе с окружающими. Симоньян, в свою очередь, отметила: «Он здесь живет, мне кажется».
Ранее Сергей Лавров прибыл в Армению и решил пошутить про красивых студенток университета. В ходе открытой дискуссии модератор встречи предложила участникам назвать свои имена и профессиональную специализацию. В ответ на это Сергей Лавров с иронией отметил: «О семейном положении можно не упоминать, не стоит тратить на это время, переходите сразу к вопросам». Его высказывание вызвало смех среди присутствующих.
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