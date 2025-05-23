WSJ: США планируют вывести тысячи своих военных из Южной Кореи

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант вывода 4,5 тысячи американских военнослужащих из Южной Кореи. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Министерстве обороны США, знакомых с ходом обсуждений.
«Разрабатываемый Пентагоном вариант заключается в выводе 4,5 тысяч военнослужащих и перемещении их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе. В том числе включая остров Гуам. Идея готовится к рассмотрению президентом Дональдом Трампом в рамках неофициального обзора политики по отношению к Северной Корее», — сообщили WSJ источники. Уточняется, что данное предложение пока еще не поступило на рассмотрение президента.
Отмечается, что Трамп ранее уже рассматривал возможность изменения военного присутствия США в Южной Корее. Подобные обсуждения начались еще во время его первого президентского срока. Сейчас в стране размещены около 28,5 тысячи американских военных.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы США рассматривают возможность сокращения численности военнослужащих до 90 тысяч, а в Пентагоне обсуждается увольнение десятков тысяч гражданских сотрудников. Подобные меры связаны с финансовыми ограничениями и стратегическим пересмотром военной политики США.
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