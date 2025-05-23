WSJ: США планируют вывести тысячи своих военных из Южной Кореи

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Администрация Трампа планирует вывести 4,5 тысяч американских солдат из Южной Кореи
Администрация Трампа планирует вывести 4,5 тысяч американских солдат из Южной Кореи Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант вывода 4,5 тысячи американских военнослужащих из Южной Кореи. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Министерстве обороны США, знакомых с ходом обсуждений.

«Разрабатываемый Пентагоном вариант заключается в выводе 4,5 тысяч военнослужащих и перемещении их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе. В том числе включая остров Гуам. Идея готовится к рассмотрению президентом Дональдом Трампом в рамках неофициального обзора политики по отношению к Северной Корее», — сообщили WSJ источники. Уточняется, что данное предложение пока еще не поступило на рассмотрение президента.

Отмечается, что Трамп ранее уже рассматривал возможность изменения военного присутствия США в Южной Корее. Подобные обсуждения начались еще во время его первого президентского срока. Сейчас в стране размещены около 28,5 тысячи американских военных.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы США рассматривают возможность сокращения численности военнослужащих до 90 тысяч, а в Пентагоне обсуждается увольнение десятков тысяч гражданских сотрудников. Подобные меры связаны с финансовыми ограничениями и стратегическим пересмотром военной политики США.

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант вывода 4,5 тысячи американских военнослужащих из Южной Кореи. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Министерстве обороны США, знакомых с ходом обсуждений. «Разрабатываемый Пентагоном вариант заключается в выводе 4,5 тысяч военнослужащих и перемещении их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе. В том числе включая остров Гуам. Идея готовится к рассмотрению президентом Дональдом Трампом в рамках неофициального обзора политики по отношению к Северной Корее», — сообщили WSJ источники. Уточняется, что данное предложение пока еще не поступило на рассмотрение президента. Отмечается, что Трамп ранее уже рассматривал возможность изменения военного присутствия США в Южной Корее. Подобные обсуждения начались еще во время его первого президентского срока. Сейчас в стране размещены около 28,5 тысячи американских военных. Ранее сообщалось, что вооруженные силы США рассматривают возможность сокращения численности военнослужащих до 90 тысяч, а в Пентагоне обсуждается увольнение десятков тысяч гражданских сотрудников. Подобные меры связаны с финансовыми ограничениями и стратегическим пересмотром военной политики США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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