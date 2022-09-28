28 сентября 2022
27 сентября 2022

Тюменские таксисты отказываются возить пассажиров на границу с Казахстаном

© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Таксисты опасаются, что на границе с Казахстаном им раньше времени могут вручить повестку о мобилизации Фото:

Водители такси отказываются возить пассажиров из Тюмени в Казанский район на границу с Казахстаном из-за огромного дорожного затора, который там образовался. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из тюменских таксопарков. При этом, некоторые таксисты опасаются, что там им раньше времени могут вручить повестку о мобилизации.

«Большинство тюменских таксистов от подобных поездок отказываются, несмотря на большие деньги, которые предлагают им пассажиры. Платить готовы в 2 — 3 раза больше обычной стоимости. По 15 — 20 тыс. рублей за рейс в одну сторону. Однако, большинству водителей ставят обязательное условие: довезти не до пробки, а, непосредственно, до границы с Казахстаном. А простоять там можно очень долго», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что многие водители отказываются от поездок на границу с Казахстаном из-за того, что не хотят прямо там получить повестку о мобилизации. «Сейчас в некоторых приграничных районах России разворачивают мобильные пункты военных комиссариатов. Тюменские таксисты предполагают, что на границе с Казахстаном может произойти то же самое. При этом, служить они не боятся. Просто опасаются, что могут забрать на службу прямо оттуда», — добавил источник URA.RU.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь под нее попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт, а также определенные военно-учетные специальности.

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Водители такси отказываются возить пассажиров из Тюмени в Казанский район на границу с Казахстаном из-за огромного дорожного затора, который там образовался. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из тюменских таксопарков. При этом, некоторые таксисты опасаются, что там им раньше времени могут вручить повестку о мобилизации. «Большинство тюменских таксистов от подобных поездок отказываются, несмотря на большие деньги, которые предлагают им пассажиры. Платить готовы в 2 — 3 раза больше обычной стоимости. По 15 — 20 тыс. рублей за рейс в одну сторону. Однако, большинству водителей ставят обязательное условие: довезти не до пробки, а, непосредственно, до границы с Казахстаном. А простоять там можно очень долго», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что многие водители отказываются от поездок на границу с Казахстаном из-за того, что не хотят прямо там получить повестку о мобилизации. «Сейчас в некоторых приграничных районах России разворачивают мобильные пункты военных комиссариатов. Тюменские таксисты предполагают, что на границе с Казахстаном может произойти то же самое. При этом, служить они не боятся. Просто опасаются, что могут забрать на службу прямо оттуда», — добавил источник URA.RU. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь под нее попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт, а также определенные военно-учетные специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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