Тюменские таксисты отказываются возить пассажиров на границу с Казахстаном

29 сентября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Таксисты опасаются, что на границе с Казахстаном им раньше времени могут вручить повестку о мобилизации Фото: Денис Моргунов © URA.RU Водители такси отказываются возить пассажиров из Тюмени в Казанский район на границу с Казахстаном из-за огромного дорожного затора, который там образовался. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из тюменских таксопарков. При этом, некоторые таксисты опасаются, что там им раньше времени могут вручить повестку о мобилизации. «Большинство тюменских таксистов от подобных поездок отказываются, несмотря на большие деньги, которые предлагают им пассажиры. Платить готовы в 2 — 3 раза больше обычной стоимости. По 15 — 20 тыс. рублей за рейс в одну сторону. Однако, большинству водителей ставят обязательное условие: довезти не до пробки, а, непосредственно, до границы с Казахстаном. А простоять там можно очень долго», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что многие водители отказываются от поездок на границу с Казахстаном из-за того, что не хотят прямо там получить повестку о мобилизации. «Сейчас в некоторых приграничных районах России разворачивают мобильные пункты военных комиссариатов. Тюменские таксисты предполагают, что на границе с Казахстаном может произойти то же самое. При этом, служить они не боятся. Просто опасаются, что могут забрать на службу прямо оттуда», — добавил источник URA.RU. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь под нее попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт, а также определенные военно-учетные специальности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водители такси отказываются возить пассажиров из Тюмени в Казанский район на границу с Казахстаном из-за огромного дорожного затора, который там образовался. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из тюменских таксопарков. При этом, некоторые таксисты опасаются, что там им раньше времени могут вручить повестку о мобилизации. «Большинство тюменских таксистов от подобных поездок отказываются, несмотря на большие деньги, которые предлагают им пассажиры. Платить готовы в 2 — 3 раза больше обычной стоимости. По 15 — 20 тыс. рублей за рейс в одну сторону. Однако, большинству водителей ставят обязательное условие: довезти не до пробки, а, непосредственно, до границы с Казахстаном. А простоять там можно очень долго», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что многие водители отказываются от поездок на границу с Казахстаном из-за того, что не хотят прямо там получить повестку о мобилизации. «Сейчас в некоторых приграничных районах России разворачивают мобильные пункты военных комиссариатов. Тюменские таксисты предполагают, что на границе с Казахстаном может произойти то же самое. При этом, служить они не боятся. Просто опасаются, что могут забрать на службу прямо оттуда», — добавил источник URA.RU. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. В первую очередь под нее попадают военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт, а также определенные военно-учетные специальности.