28 сентября 2022
27 сентября 2022

В ЯНАО резко выросла потребность в медработниках

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медики, врачи
Врачам в районной больнице ЯНАО обещают зарплату до 199 тысяч рублей Фото:

Медицинским учреждениям ЯНАО не хватает около сотни специалистов. Об этом сообщает рекрутинговая платформа hh.ru, ссылаясь на данные своих аналитиков.

«В Ямало-Ненецком автономном округе открыто около сотни вакансий для медицинских работников, причем чаще всего работодатели находятся в поисках врачей», — говорится в сообщении пресс-службы агентства. С начала года спрос на медиков в ЯНАО вырос на 19%.

По данным рекрутеров, 56% вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика» подходят для соискателей без опыта работы, еще 43% требуют опыт от года до трех лет. Средняя предлагаемая зарплата медработникам составляет 75 тысяч рублей.

Самая высокое предложение на сегодняшний день — врачу-терапевту (цеховому врачу) в «Мой медицинский центр» (ММЦ) — до 200 тысяч рублей. В топе предлагаемых зарплат также врачи клинической лабораторной диагностики (КЛД) и реаниматологи в Тазовской районной больнице (до 199 тысяч рублей). На 100 тысяч рублей смогут рассчитывать санврач на Бованенковское месторождение — вахтой. Медсестрам в Бованенково и Сабетте также обещают зарплату от 90 тысяч рублей.

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Медицинским учреждениям ЯНАО не хватает около сотни специалистов. Об этом сообщает рекрутинговая платформа hh.ru, ссылаясь на данные своих аналитиков. «В Ямало-Ненецком автономном округе открыто около сотни вакансий для медицинских работников, причем чаще всего работодатели находятся в поисках врачей», — говорится в сообщении пресс-службы агентства. С начала года спрос на медиков в ЯНАО вырос на 19%. По данным рекрутеров, 56% вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика» подходят для соискателей без опыта работы, еще 43% требуют опыт от года до трех лет. Средняя предлагаемая зарплата медработникам составляет 75 тысяч рублей. Самая высокое предложение на сегодняшний день — врачу-терапевту (цеховому врачу) в «Мой медицинский центр» (ММЦ) — до 200 тысяч рублей. В топе предлагаемых зарплат также врачи клинической лабораторной диагностики (КЛД) и реаниматологи в Тазовской районной больнице (до 199 тысяч рублей). На 100 тысяч рублей смогут рассчитывать санврач на Бованенковское месторождение — вахтой. Медсестрам в Бованенково и Сабетте также обещают зарплату от 90 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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