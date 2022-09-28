В ЯНАО резко выросла потребность в медработниках

Врачам в районной больнице ЯНАО обещают зарплату до 199 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медицинским учреждениям ЯНАО не хватает около сотни специалистов. Об этом сообщает рекрутинговая платформа hh.ru, ссылаясь на данные своих аналитиков.

«В Ямало-Ненецком автономном округе открыто около сотни вакансий для медицинских работников, причем чаще всего работодатели находятся в поисках врачей», — говорится в сообщении пресс-службы агентства. С начала года спрос на медиков в ЯНАО вырос на 19%.

По данным рекрутеров, 56% вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика» подходят для соискателей без опыта работы, еще 43% требуют опыт от года до трех лет. Средняя предлагаемая зарплата медработникам составляет 75 тысяч рублей.

Самая высокое предложение на сегодняшний день — врачу-терапевту (цеховому врачу) в «Мой медицинский центр» (ММЦ) — до 200 тысяч рублей. В топе предлагаемых зарплат также врачи клинической лабораторной диагностики (КЛД) и реаниматологи в Тазовской районной больнице (до 199 тысяч рублей). На 100 тысяч рублей смогут рассчитывать санврач на Бованенковское месторождение — вахтой. Медсестрам в Бованенково и Сабетте также обещают зарплату от 90 тысяч рублей.