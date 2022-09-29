В Тюменской области пьяный мужчина напал на ребенка

Жертву грабитель приметил на улице Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области пьяный мужчина напал на девочку-подростка, за ногу оттащил ее с дороги в кювет и ограбил. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ишимского районного суда. Обвиняемый получил три года лишения свободы.

«В один из майских дней Круглов О.М. распивал спиртное, а потом пошел в магазин „Красное и Белое“. По пути он увидел несовершеннолетнюю. Мужчина обхватил ее сзади рукой за шею, а второй пытался закрыть ей рот. Жертва начала сопротивляться, они упали на землю. Тогда обвиняемый схватил ее за ногу и потащил в кювет, после чего отнял сумочку», — рассказали в пресс-службе.

Подростку удалось вырваться и сбежать от нападавшего. Сумка, которая осталась в руках грабителя, оказалась без ценностей. Приговором суда мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Их он проведет в колонии общего режима.