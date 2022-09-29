Тюменцам предлагают списать долги по несуществующей госпрограмме

30 сентября 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

На тюменцах пытаются наживаться с помощью несуществующей государственной программы Фото: Денис Моргунов © URA.RU На жителях тюменской области пытаются нажиться мошенники, обещающие списать долги горожан, по несуществующей госпрограмме. Об этом URA.RU рассказала председатель комитета торгово-промышленной палаты по вопросам разрешения долговых споров и антикризисной деятельности Татьяна Нуриева. «В настоящим момент увеличилось количество рекламных объявлений по типу „Спишем долги“, „Обнулим кредиты“. Зачастую, горе маркетологи используют фотографии первых лиц государства, герб, флаг, слова „Государственная программа“, „По указу президента“ для того, чтобы расположить к себе граждан, хотя по закону их использование запрещено. Никакого указа о списывании долгов нет, точно так же, как и нет государственной программы, на которую пытаются заманить жителей региона», — рассказала председатель комитета. Нуриева поделилась информацией о том, что списать долги нельзя. «Существует только возможность пройти процедуру банкротства, но это не избавляет граждан от выплат алиментов, возмещения ущерба, требования кредиторов по общим платежам», — дополнила она. Также председатель комитета ТПП сообщила корреспонденту агентства, что в настоящий момент по их жалобе, областной УФАС возбудил проверку рекламодателей, обещающих списать все долги тюменцев. Одного гражданина уже привлекают к ответственности.

На жителях тюменской области пытаются нажиться мошенники, обещающие списать долги горожан, по несуществующей госпрограмме. Об этом URA.RU рассказала председатель комитета торгово-промышленной палаты по вопросам разрешения долговых споров и антикризисной деятельности Татьяна Нуриева. «В настоящим момент увеличилось количество рекламных объявлений по типу „Спишем долги“, „Обнулим кредиты“. Зачастую, горе маркетологи используют фотографии первых лиц государства, герб, флаг, слова „Государственная программа“, „По указу президента“ для того, чтобы расположить к себе граждан, хотя по закону их использование запрещено. Никакого указа о списывании долгов нет, точно так же, как и нет государственной программы, на которую пытаются заманить жителей региона», — рассказала председатель комитета. Нуриева поделилась информацией о том, что списать долги нельзя. «Существует только возможность пройти процедуру банкротства, но это не избавляет граждан от выплат алиментов, возмещения ущерба, требования кредиторов по общим платежам», — дополнила она. Также председатель комитета ТПП сообщила корреспонденту агентства, что в настоящий момент по их жалобе, областной УФАС возбудил проверку рекламодателей, обещающих списать все долги тюменцев. Одного гражданина уже привлекают к ответственности.