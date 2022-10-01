Тюменец перепутал поворот и выехал на трассу до Кургана Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Исетском районе (Тюменская область) задержали пьяного водителя, который ехал по трассе до Кургана и был уверен, что находится в Тюмени. Мужчину остановили из-за того, что он ехал против движения на одном из круговых перекрестков. Об этом ночном инциденте рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Автомобиль Ford Focus ехал сегодня ночью по кольцу на 124-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень „против шерсти“. 36-летний водитель был пьян, показания алкотестера — 1,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также поделились пояснениями мужчины по этому поводу. По его словам, он выпил пива с друзьями и поехал к себе домой в Тюмени. Когда водитель добрался до Исетского района по федеральной трассе Курган — Тюмень, то предположил, что просто перепутал поворот.