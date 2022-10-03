03 октября 2022

В Курганской области пройдут дожди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гастрономический фестиваль. День сырка. Курган, зонт, дождь
Дожди ожидаются в Кургане и других муниципалитетах региона Фото:

В Курганской области с 7 октября пройдут дожди. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

«Пятница 7 октября. День: облачно, временами небольшой дождь. Ночь [на 8 октября]: облачно с прояснениями, временами небольшой дождь», — указано на сайте.

8 и 10 октября в Кургане также ожидаются кратковременные дожди. По данным синоптиков, дневная температура воздуха в пятницу достигнет +12 градусов, а в субботу — +11 градусов. В эти дни дожди ожидаются и в других муниципалитетах Курганской области. На момент написания новости, самый крупный дождь ожидался 8 октября в Звериноголовском районе Курганской области.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В Курганской области с 7 октября пройдут дожди. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России. «Пятница 7 октября. День: облачно, временами небольшой дождь. Ночь [на 8 октября]: облачно с прояснениями, временами небольшой дождь», — указано на сайте. 8 и 10 октября в Кургане также ожидаются кратковременные дожди. По данным синоптиков, дневная температура воздуха в пятницу достигнет +12 градусов, а в субботу — +11 градусов. В эти дни дожди ожидаются и в других муниципалитетах Курганской области. На момент написания новости, самый крупный дождь ожидался 8 октября в Звериноголовском районе Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...