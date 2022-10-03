В Курганской области пройдут дожди

04 октября 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Дожди ожидаются в Кургане и других муниципалитетах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области с 7 октября пройдут дожди. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России. «Пятница 7 октября. День: облачно, временами небольшой дождь. Ночь [на 8 октября]: облачно с прояснениями, временами небольшой дождь», — указано на сайте. 8 и 10 октября в Кургане также ожидаются кратковременные дожди. По данным синоптиков, дневная температура воздуха в пятницу достигнет +12 градусов, а в субботу — +11 градусов. В эти дни дожди ожидаются и в других муниципалитетах Курганской области. На момент написания новости, самый крупный дождь ожидался 8 октября в Звериноголовском районе Курганской области.

В Курганской области с 7 октября пройдут дожди. Данная информация размещена на сайте Гидрометцентра России. «Пятница 7 октября. День: облачно, временами небольшой дождь. Ночь [на 8 октября]: облачно с прояснениями, временами небольшой дождь», — указано на сайте. 8 и 10 октября в Кургане также ожидаются кратковременные дожди. По данным синоптиков, дневная температура воздуха в пятницу достигнет +12 градусов, а в субботу — +11 градусов. В эти дни дожди ожидаются и в других муниципалитетах Курганской области. На момент написания новости, самый крупный дождь ожидался 8 октября в Звериноголовском районе Курганской области.