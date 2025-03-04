Появились кадры зверского убийства алтайского чиновника

В сети появились кадры убийства главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко, когда тот выходил из кафе. Это совершил экс-глава местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин, оперативники проведут с ним письменный допрос. Об этом сообщил telegram-канал Shot, приведя кадры произошедшего.
«После стабилизации состояния убийцы, оперативники намерены взять с Фенина письменный опрос, в котором он обязан будет раскрыть мотив убийства», — передает telegram-канал. После убийства Анатолий Фенин пытался покончить с собой и сейчас находится в реанимации.
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